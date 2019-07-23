В Киеве насчитывается более 150 рисковых объектов жилищного строительства

В Киеве насчитывается 152 рисковых объекта строительства, что составляет 73% от общего количества возводимых домов.

Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного компанией Monitor.Estate совместно с "Украинским клубом недвижимости".

Специалисты компаний проанализировали 208 объектов жилищного строительства в Киеве с запланированным сроком ввода в эксплуатацию в 2019-2022 годах.

"В Киеве 107 объектов жилищного строительства, а это более 51% от общего количества новостроек, возводятся на землях с ненадлежащим целевым назначением. Кроме этого без полученных разрешений на выполнение строительных работ возводится 101 объект, что составляет 48% от общего количества", - рассказал Владимир Копоть, основатель компании Monitor.Estate, специализирующейся на юридическом online-аудите первичного рынка жилья в Украине.

По словам эксперта, без необходимых лицензий на выполнение строительных работ возводится 12 объектов (5% от общего количества новостроек), еще 125 строек ведется при наличии налогового долга у застройщиков.

Как сообщил специалист, наибольшее количество рисковых новостроек сосредоточено в Голосеевском (29 объектов, 78,4% от общего количества новостроек в этом районе), Шевченковском (22 объекта, или 66,7% от количества объектов в районе) и Соломенском районах (20 объектов, 71,4%).

По мнению Ольги Соловей, основателя "Украинского клуба недвижимости", результаты исследования показывают, что строительная отрасль нуждается в существенных реформах, которые бы сделали невозможным, с одной стороны, произвол чиновников, а с другой - неконтролируемость действий застройщиков.

Так, по ее словам, одним из важных направлений решения проблем строительной отрасли может стать действенная реформа Государственной архитектурно-строительной инспекции.

Она отметила, что URE Club уже направил на рассмотрение рабочей группы Минрегионстроя ряд предложений относительно немедленного реформирования ГАСИ.

"Система архитектурно-строительного контроля и надзора искусственно тормозит развитие строительной отрасли. Такая ситуация негативно отражается на привлечении инвестиций в рынок недвижимости, сдерживает рост валового внутреннего продукта, создает коррупционный фон в работе строительной отрасли", - сказала эксперт.

Соловей обратила внимание на то, что необходим пересмотр и изменение законодательства относительно задач деятельности ГАСИ, сокращение избыточных и неэффективных полномочий этого государственного органа.

Экономическая правда