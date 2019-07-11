Антиукраинская стратегия Гройсмана

Росія відключить транзит газу через Україну 1 січня 2020 року.

Відключить на кілька місяців, від трьох до шести, аби примусити Україну підписати угоду про транзит на російських умовах, як вже було у 2009 році.

Чинна угода про транзит російського газу перестане діяти 1 січня 2020 року, а підписувати нову чи навіть вести про неї переговори Москва відмовляється.

Саме цей сценарій з квітня 2019 року розглядають як базовий у Брюсселі та Вашингтоні. Про нього українському уряду офіційно повідомили ще в травні.

Підтверджувалася ця інформація не раз. Кілька європейських урядів отримали офіційні повідомлення від "Газпрому", що постачання наступної зими відбуватиметься з газових сховищ "Газпрому" в Європі, а не через Україну.

"Газпром" активно наповнює свої газосховища у всіх європейських країнах. Рівень їх заповнення приблизно на 70% вищий, ніж зазвичай.

Фактично "Газпром" заморожує мільярди доларів у газосховищах, аби взимку відключити транзит через Україну і за допомогою накопиченого палива і своїх газогонів "Північний потік 1" та "Ямал" продовжувати постачати газ європейським споживачам в рамках своїх довгострокових зобов'язань.

У Росії розраховують, що за такої ситуації ціна на газ у ЄС стрибне вгору і "Газпром" поверне гроші, що "складуються" у європейських газових сховищах.

Що в цій ситуації робити Україні?

План дій як результат консультацій фахівців із США та ЄС з українськими колегами був розроблений швидко. Для забезпечення нормального рівня споживання газу та електрики Україні необхідно накопичити не менше 20 млрд куб м газу у сховищах і підготувати нашу ГТС до роботи без транзиту газу.

З другим пунктом фахівцям "Нафтогазу", точніше, "Укртрансгазу", який є оператором української ГТС, розібратися було неважко. Певна складність у цьому технічному завданні є, але шляхи вирішення зрозумілі, плани дій розроблені.

З першим пунктом все складніше. Україна не купує газ напряму в Росії з 2015 року. Придбання газу в ЄС має певні технічні обмеження за обсягами. Щоб накопичити 20 млрд куб м газу, його потрібно закачувати щодня з травня до листопада. Безперервно.

Тут є дві новини. Одна з них добра: "Нафтогаз" почав закачувати газ вчасно. Якщо продовжуватиме, то встигне і Україна взимку спокійно співатиме росіянам пісню фанатів "Металіста". Однак для подальшого накопичення газу необхідні гроші. Погана новина — уряд робить все, аби "Нафтогазу" забракло коштів на газ.

У травні уряд фактично заборонив державній нафтогазовій компанії випуск євробондів, і "Нафтогаз" почав шукати інші джерела фінансування. Компанію обіцяють підтримати ЄБРР та американський OPIC, але вони потребують певного часу на внутрішні процедури та... погодження уряду України.

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Цього тижня Міністерство фінансів таки надало Нафтогазу дозвіл на емісію єврооблігацій і компанія тут же розпочала "роадшоу". Утім вдалий ринковий момент (у травні ринок був сприятливим для випуску українських паперів, а зараз відсоток доведеться пропонувати відчутно більший) упущено.

У будь-якому разі "аварійні" гроші таки мають надійти. Але тільки після реальної істерики від іноземних партнерів та тиску від послів G7. Ніби їм більше треба, ніж нашому уряду.

До отримання коштів газ треба все одно треба купувати і плачувати 60 млн кубометрів на добу. Це приблизно (бо ринкові ціни постійно змінюються) 14-15 млн доларів на добу. Або 450-470 млн доларів США на місяць. Саме тому головне питання наразі: а на скільки часу грошей від випуску єврооблігацій вистачить?

Тимчасом борги облгазів, що на 75% належать Фірташу, та інших споживачів, переважно державних та комунальних підприємств, перед "Нафтогазом" перевалили за 2,2 млрд дол. Головна причина — бездіяльність уряду, який не вживає жодних заходів для врегулювання цієї боргової кризи.

У "Нафтогазу" з грошима і так не дуже, та уряду цього мало. Робиться хід конем: Кабмін ухвалює постанову, згідно з якою "Нафтогаз" до 30 червня повинен переказати до бюджету 90% прибутку за 2018 рік. Інші державні компанії — "Укрзалізниця" або Ощадбанк — сплатять до бюджету лише 30% прибутку.

Отже, купити за ці гроші газ не вийде. Як і отримати з бюджету компенсацію в розмірі 60-110 млрд грн за виконання спеціальних обов'язків. Навпаки — повернути до бюджету останні живі гроші, на які можна хоч якось купувати газ.

Коментарі прем'єр-міністра на урядовому засіданні не залишають надій: його вели в оману або він погано розуміє, що відбувається. Рішення не давати "Нафтогазу" купувати газ на зиму протиснув саме Володимир Гройсман. Рішення, яке у січні 2020 року може поставити Україну на коліна у буквальному сенсі.

"Український стратег", розраховує, що у прем'єрському кріслі буде хтось інший. Чинний керівник Кабміну буде "в опозиції" і розповідатиме, що "за нашого уряду так не було". Проте платити за це рішення доведеться незалежністю країни.

"Нафтогаз" через суд заблокував постанову про сплату 90% прибутку і сплатив 30%. Глава уряду натомість погрожує зняти з посади керівника "Нафтогазу".

Ситуація дійшла до стадії, коли необхідне втручання Ради національної безпеки та оборони і президента як її голови. Саме команді Володимира Зеленського доведеться розбиратися з результатами діяльності "українських стратегів".

P.S. "Українська стратегія" — назва партії та слоган, під яким чинний прем'єр-міністр намагається пройти у наступний парламент.