"Нафтогаз" знову спробує вийти на ринок євробондів

НАК "Нафтогаз України" 8 липня почне зустрічі з інвесторами у Лондоні і Франкфурті, за підсумками яких планує розмістити випуск 5-річних євробондів у євро.

Про це повідомило джерело в банківських колах, передає "Інтерфакс-Україна".

Організаторами угоди призначені Citi і Deutsche Bank.

Раніше глава правління НАК Андрій Коболєв заявив, що "Нафтогаз" очікує якнайшвидшого дозволу від Кабінету міністрів для виходу на ринок єврооблігацій з метою забезпечення закупівлі газу і формування достатніх його запасів для успішних переговорів із російським "Газпромом".

Останній раз вийти на ринок євробондів "Нафтогаз" намагався восени минулого року. Тоді компанія планувала зайняти в доларах, орієнтир прибутковості випуску становив 10,9%.

Однак у результаті "Нафтогаз" вирішив відкласти розміщення, посилаючись на несприятливу ринкову кон'юнктуру.

"Нафтогаз України" об'єднує найбільші нафтогазовидобувні підприємства країни. Холдинг є монополістом із транзиту і зберігання природного газу в підземних сховищах, а також із транспортування нафти трубопровідним транспортом територією країни.

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Раніше "Нафтогаз" відмовився виплачувати уряду дивіденди. Коментуючи це, Коболєв заявив, що важливіше витратити доходи компанії на закачування газу в підземні сховища.

Також нагадаємо, що 5 липня "Нафтогаз" вперше реалізував газ на Українській енергетичній біржі.