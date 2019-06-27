"Распил" газовых участков-2. Будет ли краснеть Зеленский в Канаде?

Міністр енергетики та його радники примусять червоніти та бліднути президента України. Зовсім скоро — на інвестиційному форумі в Канаді 2 липня. Форум на найвищому рівні і канадці чекають, що gрезидент, як і обіцяв, приїде.

Саме там він і почує питання про те, як компанія Vermilion (велика і потужна компанія з капіталізацією близько 10 млрд доларів) разом із державною компанією Укргазвидобуванням, подала заявки на конкурс, і програла компаніям, які не тільки не мають практичного досвіду добичі, а ще й у своїх пропозиціях запропонували значно гірші умови?

Про це в першій частині, яку можна прочитати тут.

Про конкурс, де "група наближених до влади, що майже відійшла" осіб намагається замість чесного та прозорого конкурсу провести класичний український "розпил", можна написати томи.

Але давайте спробуємо розібратись, хто саме ці люди.

Як розповідають учасники робочого процесу, на кожне засідання конкурсної комісії приходять два таких собі персонажі, що членами комісії зовсім не є. Одного з них зовуть Володимир Ігнащенко, а іншого Олексій Івченко.

Так, ви, читач з гарною пам’яттю, не помилились — це той самий "Льоша Мерседес", якого Ющенко призначив колись головою Нафтогаза. Його "подвиги" голосно висвічувались свого часу в медіа.

На засіданнях та в робочому процесі саме ці два пани "керують" роботою комісії. Роздають вказівки щодо того, чиї саме пропозиції є більш правильними. Правда, виникає питання, як вони взагалі потрапляють на засідання комісії. Список її членів на сайті Міненерго їх прізвищ не містить (наказ Міністерства 430 від 15 серпня 2018 року).

Тобто, підстав працювати із пропозиціями компаній (документами строго конфіденційними за умовами конкурсу) у цих осіб немає.

На пряме питання ці пани відповідають, що в них є довіреності на участь в роботі комісії від депутатів (все ще діючих) БПП — Анатолія Матвієнка та Андрія Лопушанського. Щоправда, самі довіреності нікому не показують. В реєстрі відповідних документів знайти їх не вдається…

До речі, якщо документів таки немає — для співробітників апарату Міненерго, які за це питання відповідальні, це загрожує кримінальною справою.

Щодо Володимира Ігнащенка, то тут ЗМІ уже чимало написали і пояснили, хто це.

В ході конкурсу Ігнащенко робить усе, аби довести, що маленька компанія з Калушу (батьківщина та рідне гніздо діючого міністра енергетики) Карпатинафтохім, з якої стирчать довгі вуха російського Лукойлу, є для України кращим партнером, ніж канадська Vermilion. Остання працює в США, Канаді, багатьох країнах Європи, Австралії, котується на біржі і подала заявку разом із державним Укргазвидобуванням.

У пана Івченка інший ключовий фокус. Він намагається агресивно переконати членів комісії, що маленька сервісна компанія "Навігатор Комплект" для держави є більш правильним партнером, ніж Укргазвидобування.

"Навігатор Комплект" сам ніколи нічого не добував. Укргазвидобування добуває газ вже 80 років. Саме держкомпанія в останні роки забезпечує левову частку приросту добичі газу в Україні в цілому. Та "Льоша Мерседес" на це дивиться інакше…

Одночасно ці пани, за свідченнями учасників конкурсу, курсують між компаніями, що подали пропозиції ще на три заявки. За оцінкою експертів, там за звання найкращої пропозиції дійсно напружена боротьба між приватними компаніями Пінчука, Ахмєтова, Коломойського, маленькою американською компанією Aspect Energy (приватна власність, на біржі не котується) та чеською EРН (отримала в Україні ліцензію на Юзівське родовище, але роботи досі не почала, більше ніде в світі в добичі газу — щонайменше помітно — не працює).

Всім учасникам Івченко та Ігнащенко пропонують "домовитись " та "порішати". Особисто у мене враження, що після спілкування з ними менеджери наших олігархів пригадують словосполучення "слабоуміє та відвага" і замислюються над ніби давно забутим питанням "за кого вони нас тримають"?

Важливо: весь цей час міністр енергетики всіляко демонструє свою повну підтримку діям осіб "наближених до особи імператора". Тож, сподіватись на позитив з цього боку не варто.

Чи червонітиме Володимир Зеленський у Торонто, сьогодні залежить від принциповості членів комісії. Або здатності протистояти тиску, або умінню прорахувати схему, в якій міністр та БПП скоро підуть, а прокуратура та НАБУ прийдуть.

У них є час до понеділка наступного тижня. Конкурс закінчується 1 липня.