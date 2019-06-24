Борьба за три полоски: как не повторить судьбу торговой марки Adidas

Вызывает ли у вас логотип в виде трех прямых черных линий ассоциацию с брендом Adidas?

Или же похожий знак на спортивном снаряжении может ассоциироваться с другими производителями, например, Puma, Nike, Juicy Couture, Fitnessworld, с которыми Adidas в свое время ввел борьбу за полосы?

Свое мнение по этому вопросу недавно огласил Европейский суд общей юрисдикции. Своим решением от 19 июня он аннулировал регистрацию торговой марки Adidas из трех параллельных полос.

Причина – логотип Adidas не содержит достаточных характерных особенностей, которые могут быть защищены в качестве торговой марки.

Что это значит? Судьи посчитали, что знак не имеет отличительной особенности для европейских потребителей, а лишь предоставляет компании широкую монополию запрещать использование знака другим.

Началом этой фатальной истории стал спор против бельгийской компании Shoe Branding Europe BVBA в 2009 году, в котором Adidas пытался обязать BVBA изменить ее логотип для обуви в виде двух параллельных косых полос на основании крайней схожести с логотипом Adidas.

Дело не увенчалось успехом для Adidas. Более того, в 2016 году Европейское бюро по интеллектуальной собственности (EUIPO) по требованию BVBA аннулировало регистрацию торговой марки Adidas.

Таким образом, Европейский суд общей юрисдикции лишь подтвердил законность решения EUIPO.

Значит ли это, что Adidas лишился трех полос, а любой другой производитель может смело наносить похожие полосы на свой товар? Нет, не значит.

У Adidas есть два месяца для обжалования решения в высшую инстанцию Суда Европейского Союза.

Вместе с тем, Adidas вряд ли будет в этом заинтересован, поскольку признание такого знака Adidas недействительным не станет критичным для компании.

В ее собственности еще останутся десятки других торговых марок, которые защищают три полоски в различных формах и цветах.

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Какова мораль этой истории для украинского бизнеса? Для Украины подобные споры о признании недействительными торговых марок, которые созвучны или идентичны между собой – уже не новость.

Примерами таких судебных дел являются споры "WНISKY" против "DOUBLE WHISKY", "Martini" против "Мартініка", "AMAZON.COM" против "amazonia" и другие.

В этих разбирательствах оспариваемые торговые марки были признаны недействительными. Словесно или в художественном оформлении они были настолько схожи с торговыми марками истцов, что их можно было легко перепутать.

А это вводит в заблуждение потребителей и является главным основанием для отказа в предоставлении правовой защиты.

Чтобы избежать судьбы Adidas, каждому бренду нужна "правильная" регистрация торговой марки. Что имеется в виду? В первую очередь, необходимо убедиться, что ваш знак:

1) отличается от зарегистрированных знаков и не вводит потребителя в заблуждение относительно товара, услуги или производителя;

2) не состоит из общеупотребляемых обозначений товаров и услуг определенного вида;

3) не состоит лишь из обозначений или данных, которые указывают на вид, качество, состав, количество, свойства, назначение, ценность товаров и услуг, место и время изготовления.

Официальные базы данных зарегистрированных знаков для товаров и услуг, а также поданных заявок на регистрацию знаков являются общедоступными.

Поэтому важно перед подачей заявки на регистрацию проверить, не будет ли ваш знак недобросовестно конкурировать с другими брендами, может ли он быть зарегистрированным в желаемых вами форме, цвете, для определенных товаров и услуг.

Если же вы понимаете, что ваша торговая марка имеет некую схожесть с уже зарегистрированной, то, вполне вероятно, что ее могут оспорить.

Несколько практических рекомендаций по регистрации торговой марки:

- регистрируйте торговую марку без привязки к цвету, что позволит в дальнейшем защитить знак в любой цветовой гамме;

- регистрируйте торговую марку только для тех товаров и услуг, которые вы в действительности будете производить/оказывать (в ином случае, если в течение трех лет знак не используется полностью или для некоторых товаров и услуг, любое лицо вправе обратиться в суд с заявлением о досрочном прекращении действия);

- не регистрируйте торговую марку в виде простых фигур, линий, транслитерации уже известных знаков, так как вероятность их оспаривания очень высока, а охраноспособность фактически отсутствует;

- регистрируйте торговую марку, которая будет созвучна с коммерческим наименованием или именем фамилией производителя товаров и услуг (как Adidas от основателя компании Adolf Dassler), что обеспечит уникальность и дополнительную защиту;

- регистрируйте ваш фирменный слоган, этикетку для товаров или название товара/услуги как торговую марку, что позволит защитить бренд в целом, и др.

Соблюдение таких рекомендаций, а также взвешенный подход к регистрации торговой марки позволит избежать проблем в будущем и защитить ваш фирменный стиль.