"Три полоски" Adidas оказались вне закона в ЕС

Суд ЕС 19 июня признал недействительной торговую марку известного немецкого производителя спортивных товаров Adidas, которая представляет собой три параллельные полосы.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-релиз Суда ЕС.

"Суд ЕС подтвердил недействительность торговой марки Adidas, которая состоит из трех параллельных полос, нанесенных в любом направлении. Adidas не доказал, что эта марка приобрела на всей территории ЕС отличительный характер", - говорится в релизе.

Таким образом суд поддержал решение Ведомства по интеллектуальной собственности ЕС (EUIPO) от 2016 года, которым оно аннулировало свое предыдущее решение одобрения марки знака на том основании, что она была лишена какого-либо отличительного характера.

EUIPO отменила свое решение после заявления бельгийской компании Shoe Branding, которая хотела наносить на свою продукцию две параллельные полоски. Adidas выступил против этого из-за сходства с символикой его товаров.

Немецкая компания все еще может подать апелляцию в Суд ЕС.

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Европейская правда