Первый миллиард. Как суды заставят Коломойского вернуть средства государству

Існує принцип - закон один для всіх. Він не містить винятків. Тож випадків, які надавали б можливість ухилитися від виконання закону та своїх юридичних зобов'язань, бути не може.

Цей принцип, озвучений ще у 18 столітті, згодом став базовим для демократичного суспільства. Запорукою його дії є ефективна робота судової системи.

В Україні, мабуть, тільки лінивий не скаржився на роботу судів. Та й ми в центральному банку країни теж не завжди на собі відчували справедливість вітчизняної Феміди.

Проте ухвалені судами за останні кілька місяців окремі рішення дають нам підстави вважати, що ситуація поступово змінюється на краще.

Про які судові рішення йде мова?

У цьому році одним з важливих напрямів роботи НБУ в судовій площині став процес стягнення заборгованості за кредитами рефінансування, зокрема, з колишнього акціонера ПриватБанку Ігоря Коломойського.

Майже чотири місяці тому Національний банк подав 148 позовів проти бізнесмена та пов’язаних з ним 32 компаній на загальну суму близько 10 млрд грн.

Мета цих позовів – змусити відповідачів виконати взяті на себе зобов'язання. Задовго до входження держави в капітал ПриватБанку НБУ надавав фінустанові кредити рефінансування.

Ігор Коломойський, який на той момент був співвласником банку, надав центральному банку персональну гарантію, що ці кредити будуть погашені. Окрім особистої поруки, Національний банк за відповідними договорами отримав забезпечення від підконтрольних Коломойському компаній.

У забезпечення зобов’язань до НБУ передавались вже всім відомі об’єкти: "Буковель", "Біола", літаки МАУ, агротермінал, нерухомість по всій країні та інше рухоме і нерухоме майно.

Оскільки на травень 2018 року у ПриватБанку сформувалась прострочена заборгованість перед НБУ на суму близько 10 млрд грн, Національний банк отримав законне право вимагати погашення цього боргу за рахунок, у тому числі, майна поручителів.

Вже зараз можемо говорити про перші успіхи при розгляді цих позовів, адже за останні два місяці господарські суди ухвалили 19 рішень на користь Національного банку на загальну суму 947 млн грн.

Зокрема суди задовольнили позови НБУ до такиих компаній: "Фінілон" (9 позовів), "Еверест Істейт" (4 позови), "Едельвейс-2000" (3 позови), "Скорзонера" (2 позови), "Кобос" (1 позов).

Назви самих компаній майже невідомі широкому загалу. Більший інтерес повинен викликати перелік майна, яке вони надали Національному банку у якості забезпечення за зобов’язаннями ПриватБанку.

Так, компанія "Скорзонера" передала НБУ в іпотеку земельні ділянки курорту "Буковель", тоді як інші вищезгадані компанії надали в забезпечення нерухомість в Києві та Криму.

Деякі з ухвалених 19 судових рішень вже набрали законної сили. Це відкрило перед Національним банком можливість розпочати процедуру звернення стягнення заставного майна шляхом його продажу на публічних торгах.

Але і наші опоненти в судах часу дарма не гають, і встигли оскаржити деякі з цих рішень. Попри це Національний банк готовий іти до логічного завершення розпочатого процесу звернення стягнення, отримавши необхідні для цього судові рішення.

Щоб "зняти всі питання", зазначимо, що Національний банк вимагає погашення заборгованості від поручителів, оскільки таке право закріплено, зокрема Цивільним кодексом України та відповідними договорами з поручителями.

Як НБУ планує діяти далі?

Ми очікуємо, що вже до кінця року значна частина решти позовів до майнових поручителів буде розглянута в судах першої інстанції на нашу користь.

Упевненість Національного банку обґрунтована також і наявністю факту заборгованості за кредитами рефінансування та договорів, які забезпечують погашення цього боргу. Всю необхідну інформацію ми надали в суди разом із позовами.

До того ж, велику надію Національний банк покладає на судові позови особисто до громадянина Ігоря Коломойського. Ще у 2015 році він поручився перед НБУ за ПриватБанк усіма своїми статками та майном.

Тепер ми готові цю особисту поруку "перевести в готівку", подавши 5 позовів проти нього до Господарського суду Дніпропетровської області та Суду першої інстанції в Женеві.

На жаль, суди першої та апеляційної інстанції в Україні повернули Національному банку позови до Ігоря Коломойського через наявність у них інформації про виїзд екс-акціонера ПриватБанку в Швейцарію.

Водночас НБУ відомо про наявність у бізнесмена майна і діючих компаній в Україні.

У зв’язку з цим ми звернулись до Верховного Суду, який і визначить юрисдикцію цієї суперечки. Зазначимо, що зазвичай практика зміни адреси реєстрації відповідача за судовою справою свідчить про його бажання затягнути судовий процес.

Які перешкоди опоненти чинять в судах?

Ще в минулому році Національний банк почав отримувати від наших опонентів - майнових поручителів ПриватБанку позови про розірвання договорів застави.

Аналогічний позов був заявлений і від Ігоря Коломойського, який прагнув розірвати усі свої договори поруки. Всього ми отримали 28 позовів про розірвання укладених договорів застави та поруки.

У судах позивачі свої вимоги пояснювали тим, що після націоналізації ПриватБанку інтереси кредитора в особі НБУ та боржника в особі банку поєдналися в одній особі - державі. Але перші результати розгляду цих позовів свідчать про вірність позиції Національного банку.

За двома з цих 28 позовів своє рішення виніс Верховний Суд на користь НБУ, що дає нам можливість відчувати себе впевнено в питаннях стягнення боргів з майнових поручителів. До того ж одна з цих перемог була над вищезгаданою компанією "Скорзонера", про яку нещодавно активно писали ЗМІ.

У цьому контексті ще одним фронтом судової роботи є позови тих же майнових поручителів - компаній, пов'язаних із Ігорем Коломойським, які вимагають від ПриватБанку самостійно погасити свою заборгованість перед НБУ за кредитами рефінансування.

Можемо констатувати, що і в цьому напрямі вже є остаточні і переможні для нас рішення Верховного Суду на користь Національного банку та ПриватБанку.

Отже, Національний банк бачить на прикладі своєї боротьби в судах з екс-акціонером ПриватБанку та пов'язаними із ним підприємствами, що судова реформа в країні вже дала перші позитивні результати.

І навіть якщо суди першої та апеляційної інстанцій не завжди беруть до уваги наші аргументи, то такі незаконні рішення згодом скасовуються Верховним Судом.

Державі довелося націоналізувати банк ціною значних витрат в еквіваленті 5% ВВП, щоб захистити інтереси мільйонів людей та зберегти фінансову стабільність загалом.

НБУ наразі вживає і продовжить вживати правових заходів, необхідних для відшкодування Ігорем Коломойським та пов'язаними із ним компаніями цих коштів.