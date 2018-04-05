После последней моей публикации на "Экономической правде", в которой я рассказывал об этапах модернизации на примере Житомирского водоканала, меня часто спрашивают: "Когда можно будет пить воду из крана в Житомире?"

В этой колонке я постараюсь объяснить, из чего состоит наша вода и что нужно, чтобы из крана текла чистая вода.

На последнюю конференцию Ассоциации водоканалов были приглашены специалисты из Дрезденского водного института. Мы им рассказывали о наших бедах с качеством воды, а они на нас смотрели как на индейцев и спрашивали о состоянии канализаций. Для них решение проблем с качеством воды начинается не с её очистки или замены сетей, а с состояния очистных сооружений канализации.

В Украине ни на уровне водоканалов, ни на уровне населения не существует в голове такой связки: "канализация – реки – водоканал – кран – вода в стакане".

Так вот немецкие эксперты утверждают, что проблема номер № 1 в Украине - это даже не плачевное состояние труб, а канализационных очистных сооружений.

В 80% украинских городов нет нормальной очистки стоков. И это экологическая катастрофа, которую мы сами себе создаем. Оттого и живем на 20 лет меньше, чем в среднем европейцы.

Когда команда Житомирского водоканала готовила документы для Мирового банка, который дает нам кредит на модернизацию, то первая информация, которую от нас запросили касалась состояния очистных сооружений.

Нам настоятельно посоветовали начать модернизацию именно с создания правильной системы утилизации сточных вод.

Когда-то в советское время у нас был хорошая техническая база по очистке стоков и подготовке воды, но, к сожалению, из-за отсутствия запроса на строительство подобных объектов, инвестиций в эту отрасль, компетенции, которые были актуальны раньше, очень быстро устарели.

Поэтому для проектирования Житомирских очистных мы привлекали иностранных экспертов.

Что нам помогло? Во-первых, качественное сопровождение проекта, а именно работа специалистов из Центральной группы управления проектами при Минрегионбуде. Они точно понимают, как работают правила и процедуры банка.

Во-вторых, как в тендере, так и на этапе реализации в Житомире будет работать команда иностранных экспертов, так как в Украине нет пока специалистов, которые могут осуществить технадзор за строительством таких объектов качественно (с пониманием новых технологий, процессов и международного опыта).

Когда мы говорим про модернизацию, чаще всего мы думаем либо про деньги, либо про кадры. Но самый дорогой ресурс – это время. Часто затягивание времени происходит из-за того, что решения не принимаются.

Не принимаются по двум причинам: нет опыта и есть страх – большие проекты требуют больших денег, а, следовательно, не избежать давления и повышенного внимания со стороны общественности, проверяющих и контролирующих органов.

К счастью, Мировой банк очень тщательно следит за тем, как используются средства, выделенные на модернизацию. Международной финансовой институцией прописаны такие правила подачи документов и контроля за исполнением, что коррупционная составляющая невозможна.

Итак, вернемся к вопросу: "Когда можно будет пить воду из крана в Житомире?". Мой ответ: в 2020 году. К этому году Житомирский водоканал закончит структурные изменения и в кранах будет самая лучшая вода в Украине. Извините за пафос, но это именно так.

При этом у нас будут компактные очистные сооружения с новыми технологиями. Сейчас у нас на двух станциях очистных работает 149 человек, а будет один объект, который будут обслуживать всего 49 человек.

В 2015 году мы взяли кредит - 40 млн долл. Возврат кредита рассчитан до конца 2033 года. После возвращения кредита наш тариф станет ниже, чем он есть сейчас (если убрать из него инфляционную составляющую). Это произойдет за счет уменьшения потребления электроэнергии и автоматизации процессов.

Теперь давайте вернемся к стокам. У нас, к сожалению, качество воды не связывают с очисткой стоков. И это только вопрос низкой культуры.

Предприятия безнаказанно могут скинуть сточные воды с превышением допустимых норм концентраций, что убьет активные бактерии на очистных сооружениях, нанесет материальный ущерб, и мы никак не сможем наказать за этот поступок.

В Израиле есть технология, определяющая превышения норм онлайн. Возле каждого предприятия стоит датчик, который в случае несанкционированного сброса, отравляет оператору сигнал. Если лаборатория подтвердит нарушение, такое предприятие безбожно оштрафуют.

У нас только в конце 2017 года были приняты жесткие правила по контролю за сбросом сточных вод предприятий, которые уже многие десятилетия действуют в Европе. Уверен, что это улучшит экологическую ситуацию в стране.

Как должна быть построена очистка сточных вод?

Во-первых, как я уже сказал выше, должна быть система управления отходами. Это и другая культура в обществе, и другая культура на предприятии. Как вам бы не казалось смешным, но состояние канализации напрямую зависит от состояния культуры. Такая же прямая связь между канализацией и здоровьем населения.

Каждое предприятие должно быть заинтересовано в более качественной переработке сточных вод. Наши очистные устарели и не справляются эффективно с очисткой. Особенно такого количество моющих, какое мы используем сейчас.

Фосфаты не очищаются на очистных построенных 30 и больше лет назад. Они попадают в воду и становятся прекрасной пищей для зеленых водорослей, которые оккупировали реки и озера.

Чтобы очистить воду от фосфатов, нужно применять дорогостоящие реагенты, вдобавок еще и не все очистные сооружения предусмотрены для их использования.

То есть у нас ввели норму по допустимой концентрации фосфатов в воде, а как удалить их на очистных сооружениях, процедуру не прописали.

По-хорошему, мы должны перестать выдумывать велосипед, перевести европейские стандарты и адаптировать, и принять их. А от советских ГОСТов надо просто отказаться как от несоответствующих времени.

Правда о воде, которую мы пьем

У нас страна-парадокс: с одной стороны много водных ресурсов, но с другой: нет чистой воды.

Что мы пьем? Половина водоканалов берут воду из реки, вторая половина - воду из скважин. А те, кто не пользуется услугами водоканалов, берут воду из неглубоких бытовых скважин или колодцев.

Для первой половины (в большинстве случаев) воду все еще чистят и обеззараживают хлором, который является токсичным и канцерогенным. Кроме неприятного запаха и вкуса, есть ещё проблема – появление хлороформа, что не очень полезно для здоровья.

Вторая часть водоканалов, которая берет воду из скважин, как-бы в лучшей ситуации. Но это только на первый взгляд. Старые скважины, как правило могут пропускать в чистые водные горизонты поверхностную воду.

При этом вся поверхностная вода в Украине испорчена нитритами и нитратами. Откуда? Удобрения с полей, бытовые стоки в не канализованных районах. Как я уже говорил, у нас нет нормальной системы канализации, даже в больших городах. Например, в Житомире 520 километров водопроводных сетей и 280 канализационных. Куда стоки деваются? Уходят в землю через выгребные ямы.

Собственная бытовая скважина, как правило, неглубокая, потому что на глубокие деньги не хватает. И там опять же поверхностная вода с нитратами.

И если не изменится культура, нам нечего будет пить. Ключевое – это культура планирования и культура эффективного использования ресурсов. Если нет цели и плана использовать что-то эффективно, то в обществе не появляется "движка", который будет писать законы, переводить правила и нормы, и адаптировать под наши реалии. Если у нас не будет понимания, где мы хотим жить завтра, то завтра мы можем оказаться на помойке.

Именно поэтому профессора Дрезденского водного института первым делом спрашивали нас про канализацию и то, какой мы видим развитие отрасли. Чтобы мы учились планировать и мыслит стратегически. Мы ментально слабее, надо это признать и расти, не признаем не будем расти.

У нас до сих пор немало людей, которые думают, что вода бесплатная, и она всегда была, есть и будет. И они не понимают как она появляется и исчезает, они не заботятся о воде. Знаете, сколько уходит воды от одного слегка подтекающего унитаза? До 900 литров в день! Куб воды 15-16 гривен, умножьте на 365.

На конференции Ассоциации водоканалов мы говорили о том, чтобы отправить группу украинских инженеров на обучение в Дрезденский водный институт. Эти инженера в будущем станут преподавателями для сотрудников водоканалов, наших лаборантов, инженеров и управленцев, что самое важное.

Нам надо "модернизировать" людей, прежде чем начинать модернизацию водоканалов. Хотя эти процессы могут идти и параллельно. Если мы не хотим перекладывать эту проблему на плечи наших детей.