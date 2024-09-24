В Україну почали завозити картоплю у розпал збирання врожаю

У вересні 2024 року Україна розпочала імпорт картоплі з Польщі та Литви.

Про це повідомляє EastFruit.

За офіційною статистикою, з 1 по 23 вересня 2024 року країна вже отримала три вантажівки картоплі: 22 тонни з Литви, вартістю $10,56 тис., і 42 тонни з Польщі, вартістю $20,164 тис.

За даними Державної митної служби (ДМС), у період з січня по серпень 2024 року Україна імпортувала 15 тис. тонн картоплі. Експорт картоплі за цей період становив лише 760 тонн на суму $215 тис., тоді як імпорт – 15,356 тис. тонн на суму $9,324 млн.

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На думку аналітиків проекту EastFruit, імпорт картоплі розпочався в зв’язку з підвищеною потребою у продовольчій картоплі серед місцевих оптових компаній та роздрібних мереж, а також спекуляцій щодо потенційного дефіциту якісної картоплі в поточному сезоні.

"Ціни на картоплю активно зростають через високий попит на продовольчу картоплю, що додатково підживлюється чутками про нестачу якісної картоплі в нинішньому сезоні", - йдеться в повідомленні.

Поганий врожай у 2024 році також сприяв підвищенню цін та зростанню попиту на імпорт картоплі. Експерти EastFruit зазначають, що основними причинами імпорту картоплі стали зростання попиту через потреби армії, міграцію населення, а також скорочення локального виробництва в Україні.

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В EastFruit також зазначили, що дефіцит внутрішнього виробництва та великий попит на картоплю сприяли значному збільшенню імпорту.

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Галузі садівництва, овочівництва та картоплярства на сьогодні мають критичне значення і повинні мати можливість бронювання.