ВВП України відновлюється швидше, ніж очікувалось: зростання в І кварталі становило 2,4%

За підсумками І кварталу року скорочення ВВП України у річному вимірі становило 10,5%, але порівняно з IV кварталом минулого року реальний ВВП зріс на 2,4%.

Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки з посиланням на дані Держстату.

У відомстві зазначають, що скорочення економіки на 10,5% є значно кращим, ніж раніше попередні оцінки міністерства (-14,1%).

"Такі дані свідчать про те, що економіка України адаптується та відновлюється більш швидкими темпами, ніж прогнозувалось раніше. Вона продовжує працювати та долати виклики війни. І це підтверджується зростанням реального ВВП сезонно скоригованого у І кварталі 2023 порівняно із 4-м кварталом 2022 на 2,4%", - зазначила перший віцепрем’єр - міністр економіки Юлія Свириденко.

Підтримкою для бізнесу та населення є заходи уряду щодо стабілізації ситуації в енергетиці та вирішенні логістичних проблем у тому числі, з доступом до окремих морських портів в рамках зернової угоди.

Також покращенню економічного зростання сприяє реалізація програм відновлення та підтримки підприємств, які полегшують доступ до фінансових ресурсів, зокрема, програми "Доступні кредити 5-7-9%" та "єРобота". А також фінансування відновлення зруйнованої інфраструктури, житлових та соціальних об’єктів.

"Все це стає можливим в тому числі завдяки міжнародній допомозі, яку надають країни партнери, що в комплексі підживлює стриманий оптимізм у суб’єктів економічної діяльності", - наголосила міністерка.

Водночас військова агресія продовжує формувати нові шоки та випробування для українського народу:

затримку роботи зернового коридору;

обмежувальні заходи з боку країн сусідів на імпорт та транзит українських сільськогосподарських товарів;

наслідки руйнування Каховської ГЕС.

Як додали в Мінекономіки, в ІІ кварталі наразі також спостерігається позитивна динаміка ВВП.

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Нагадуємо:

Економісти, яких ЕП опитувала торік, сходилися на значно песимістичніших сценаріях української економіки на початку 2023 року. Оцінки коливалися від 25% до 70% падіння ВВП у першому кварталі внаслідок відключень електроенергії.

Економічна правда