"Зелений" газ з відходів: коли біометан допоможе Україні стати енергонезалежною

В Україні до кінця року планують запустити перші заводи з виробництва біометану. Чи може цей вид палива замінити природний газ? Поки що ні, але за 5-7 років це стане можливим.

Паралельно з широкомасштабним вторгненням Росії в Україну та анексією українських територій Кремль почав посилювати енергетичний шантаж Європейського Союзу.

Ні для кого не є секретом, що з кожним днем ситуація погіршуватиметься і повна зупинка поставок російського газу до Євросоюзу є лише питанням часу.

Зараз весь цивілізований світ змушений терміновою переглядати свої енергетичні стратегії та шукати альтернативу поставкам енергоносіям з Російської Федерації. Суттєву роль в цьому процесі можуть зіграти вуглецево-нейтральні гази, зокрема, біометан.

Україна з її потужною аграрною галуззю та газотранспортною системою має величезний потенціал для виробництва цього виду палива та його експорту до Євросоюзу.

Підвалини для реалізації цього потенціалу закладаються просто зараз.

Від електроенергії до газу

Біометан – це екологічний газ з відходів харчової промисловості й тваринництва, осаду стічних вод та органічної фракції побутових відходів. Оскільки Україна має найбільшу в континентальній Європі площу сільськогосподарських земель, то потенціал його виробництва у нас дуже великий.

"Для України, з її сильною аграрною галуззю, розвиток біометану – це можливість розвивати новий експортний напрямок, перетворити непотрібні залишки сільського господарства та побутові відходи у новий експортний продукт", – каже директор групи компаній з іноземними інвестиціями "ЕРУ" Віллєм Коппульс.

При цьому за поточної цінової ситуації на газовому ринку, коли через дії Росії вартість блакитного палива стабільно тримається вище 1000 дол за тисячу кубометрів, економічно-доцільним є не тільки запуск нових заводів, а й модернізація існуючих біогазових установок (паливо з них спалюється для виробництва електроенергії) під виробництво саме біометану.

Біометан – це очищений біогаз, який можна закачати в українську ГТС та використовувати в якості природного газу.

За словами голови Біоенергетичної асоціації України Георгія Гелетухи, сьогодні в країні вже працюють 77 біогазових установок, які виробляють до 260 млн кубометрів палива на рік, які можна переробити у майже 150 млн кубометрів біометану.

Ці проєкти орієнтовані здебільшого на виробництво електроенергії та її продаж за "зеленим" тарифом. Саме завдяки цьому в останні роки цей сектор дуже активно розвивався.

Так виглядає біометановий завод у Великобританії, Lanes Farm Energy, Понтефракт, Західний Йоркшир. Завод працює на залишках їжі, гної великої рогатої худоби й курей та фітомасі. джерело: Weltec Biopower

Утім останні події на енергетичному ринку змусили власників біогазових установок дещо переглянути бізнес-модель та задуматися про виробництво біометану замість електроенергії.

По-перше, з початку великої війни держава з об’єктивних причин суттєво скоротила виплати за "зеленим" тарифом та ще й здійснює їх за довоєнним курсом євро. Інвестори в той же час зобов’язані повертати банківські кредити в іноземній валюті за цілком ринковим курсом.

По-друге, як вже відзначалося, спровокована Росією енергетична криза призвела до рекордного зростання цін на газ та зробила виробництво біометану та його постачання напряму до споживачів більш привабливим та вигідним.

"В умовах поточної кон’юнктури ціни на газ біометанові проєкти є надзвичайно цікавими", – переконаний голова Держенергоефективності Валерій Безус. Показовим для України може стати досвід Євросоюзу, який вже активно розвиває цей напрямок.

Скільки біометану виробляє Євросоюз

За даними нафтогазової компанії Shell, у 2021 році виробництво біометану у світі становило близько 4,3 млрд кубометрів. При цьому більше половини виробництва було зосереджено саме в європейських країнах, де сьогодні цей показник вже перевищує 3 млрд кубометрів на рік.

Але навіть у Європейському Союзі, вважають експерти, використовується лише 2% від наявного потенціалу, в той час коли в інших регіонах цей показник ще менший – близько 0,5% наявного потенціалу.

При цьому загальний потенціал виробництва біометану у світі, за даними Shell, становить 1,15 трлн кубометрів на рік.

За даними Європейської біогазової асоціації, у 2020 році виробництво біометану в Євросоюзі працювало вже у двадцяти країнах.

На кінець 2020 року загальна кількість біометанових заводів у ЄС досягла 880 одиниць.

Всього протягом 2020 року запустили 163 біометанових виробництв, що майже вдвічі більше, ніж у 2019 році.

На кінець 2021 року загальна кількість заводів вже перевищувала 1000 одиниць. Зрозуміло, що Україна порівняно з такими показниками поки що пасе задніх.

Який потенціал біометану в Україні

Початок роботи двох перших біометанових заводів в Україні очікується вже до кінця 2022 року. Перший запускає компанія "Галс-Агро" у Чернігівській області, де планують виробляти до 3 млн кубометрів палива на рік.

Другий – Юзефо-Миколаївська біогазова компанія у Вінницькій області. Проєктна потужність цього заводу – до 10 млн кубометрів на рік.

Зрозуміло, що в масштабах України такі обсяги – це крапля в морі. Утім, переконують профільні експерти, це тільки початок.

"У 2023 році до них доєднаються ще до п'яти виробників. Після завершення воєнного стану ми очікуємо бум розвитку біогазових установок в Україні", – каже Гелетуха.

За розрахунками Біоенергетичної асоціації, до 2030 року Україна здатна повністю замістити імпортований природний газ у обсягах до 10 млрд кубометрів на рік і в цій частині стати повністю енергонезалежною.

Що ж стосується найближчих декількох років, то на думку директорки з питань взаємодії з державними органами та міжнародними організаціями "Оператора газотранспортної системи" Ольги Бєлькової, в Україні цілком можливо досягти обсягу виробництва в 1 млрд кубометрів на рік.

Коли чекати на експорт

Вже згадана "Галс Агро" 1 жовтня підписала з нідерландською компанією STX меморандум про співпрацю з метою продажу першого біометану до Євросоюзу.

На думку Коппульса, саме наявність довгострокових контрактів з європейськими споживачами дозволить фінансувати проєкти з біометану банкам та інвесторам, і залучати нові інвестиції навіть під час війни.

"Ось чому важливо гарантувати можливість експорту біометану. Ми сподіваємося, що запуск перших біометанових установок і перші експортні операції стануть можливими вже у 2023 році", – заявив він.

"Серйозно про вихід на європейський ринок можна буде говорити за наявності суттєвих потужностей з його виробництва та реальних товарних обсягів, що дадуть змогу брати на себе зобов’язання за експортними контрактами", – каже голова Держенергоефективності Валерій Безус.

За словами Гелетухи, Євросоюз зацікавлений купувати український біометан, причому за ціною природного газу, плюс премія за відновлюваність.

"Якщо біометан вироблений з відходів, тільки премія може складати до 400 євро за тисячу кубометрів біометану, а якщо з силосу кукурудзи, жому цукрових буряків і подібних "не відходів" – до 100 євро за тисячу кубів біометану", – зазначив Гелетуха.

Утім ключовим стримуючим фактором розвитку галузі сьогодні залишається війна і тільки після її завершення можна буде серйозно говорити про біометановий бум в Україні.

"Зі зрозумілих причин інвестори поки не наважуються масово будувати нові заводи в умовах воєнного стану", – підсумував Гелетуха.