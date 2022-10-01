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Вперше український біометан готують до продажу у ЄС 

Субота, 1 жовтня 2022, 18:00 - Ігор Пилипів

Регіональна газова компанія та "Галс Агро" і нідерландська компанія STX підписали меморандум про співпрацю з метою продажу першого в Україні біометану до Європи.

Про це повідомляє Регіональна газова компанія (РГК) повідомляє у Фейсбуці

У результаті досягнутих домовленостей між компаніями буде реалізовано продаж біометану через так звану віртуальну торгову точку (VTP).Це дозволить продавати газ, який було фізично подано до газорозподільних мереж України в Європу. Наразі готуються усі необхідні документи та виконуються процедури для здійснення перших транзакцій на європейському ринку.

Повідомляється, що РГК вже розпочала роботи з підключення виробничих потужностей компанії Галс Агро до газорозподільних мереж в Чернігівській області. Ця компанія стане першим біометановим заводом в Україні, який буде підключено до газових мереж, а біометан продаватиметься до Європи.

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Економічна правда

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