Вперше український біометан готують до продажу у ЄС 

Регіональна газова компанія та "Галс Агро" і нідерландська компанія STX підписали меморандум про співпрацю з метою продажу першого в Україні біометану до Європи.

Про це повідомляє Регіональна газова компанія (РГК) повідомляє у Фейсбуці

У результаті досягнутих домовленостей між компаніями буде реалізовано продаж біометану через так звану віртуальну торгову точку (VTP).Це дозволить продавати газ, який було фізично подано до газорозподільних мереж України в Європу. Наразі готуються усі необхідні документи та виконуються процедури для здійснення перших транзакцій на європейському ринку.

Повідомляється, що РГК вже розпочала роботи з підключення виробничих потужностей компанії Галс Агро до газорозподільних мереж в Чернігівській області. Ця компанія стане першим біометановим заводом в Україні, який буде підключено до газових мереж, а біометан продаватиметься до Європи.

Також читайте: Біометан замість газу. Крок до енергетичної незалежності України

Економічна правда