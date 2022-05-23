Через окупацію південних регіонів овочі подорожчали на 150%. Що буде в дефіциті цього сезону?

Розірвані торговельні ланцюги з тимчасово окупованими територіями вже позначились на вартості сезонних овочів. Що буде далі з цінами і чи вистачить усіх товарів у 2022-му році?

Що сталось? Ціни на фрукти та овочі традиційно зростають навесні, тобто напередодні нового сезону. Проте цьогоріч подорожчання було більш відчутним. За даними Державної служби статистики, в цій категорії ціни зросли на 8,5% лише за квітень, а від початку року – в середньому на 69%. Передусім на полицях супермаркетах та на ринках дорожчали овочі, тоді як вартість фруктів переважно залишалася на нормальному для цієї пори року рівні. Так, овочі з так званого "борщового набору" (морква, цибуля, капуста, буряк, картопля) у травні коштують суттєво більше, ніж торік. На приготування традиційної української страви, лише в частині овочів доведеться викласти 98,6 грн, тоді як рік тому вони обходились у 48 грн. Звичні для українців помідори та огірки за останній рік також подорожчали майже вдвоє.

Де в Україні вирощуються овочі? За даними Міністерства аграрної політики та продовольства у 2021 році найбільше овочів виростили фермери Херсонщини. По певних категоріях продуктів, таких як цибуля, морква та капуста південна область України повністю лідирує серед інших регіонів нашої країни. Серед призерів за обсягами вирощування овочів – Львівщина та Дніпропетровщина. В Україні переважно вирощуються овочі так званого "відкритого ґрунту", тобто без використання теплиць чи парників. У 2021 році їх зібрали 9,42 млн тонн, більшість з яких – понад 86% – припадає на фермерські господарства. Вирощених в теплицях овочів минулого року зібрали 0,4 млн тонн. Цей обсяг майже порівну ділять між собою огірки та помідори. Найбільші площі під теплицями знаходяться в Запорізький (19% всіх площ області), Херсонській (11%) та Тернопільській (11%) областях. І хоча частина територій з великою кількістю теплиць знаходиться під тимчасовою окупацією (Херсонська та Запорізькі області), в Мінагрополітики переконують, що це не призведе до дефіциту тепличних овочів. Не в останню чергу через менше споживання у зв’язку зі значною міграцією українців за кордон. Частково це скорочення компенсується потребами для Збройних Сил України, вважає керівник проєкту "АПК-Інформ: овочі та фрукти" Олександр Хорєв.

Чому зросли ціни? Причин декілька, але основна – це брак пропозиції. Річ у тім, що вивезення овочів з Херсонської та Запорізької областей, по суті заблоковане через тимчасову окупацію частини цих територій. Крім того, як вже згадувалось вище, на весну припадає перехідний сезон між ранньою продукцією та першими овочами нового врожаю, коли ціни традиційно вищі. Ці два фактори власне й призвели до незвично високих цін на більшість позицій овочевої групи. Щодо овочів борщового набору, то на їхню вартість та доступність додатково впливає недостатня пропозиція торішнього врожаю, пояснює Хорєв. Винятком є хіба що картопля, якої у надлишку, тож її ціна постійно зменшується. Тонка межа між колабораціонізмом і виживанням. Як працювати бізнесу на окупованих територіях Все, чим українські підприємці не можуть забезпечити внутрішній попит, доводиться імпортувати. Наприклад, як зазначають в мережі супермаркетів АТБ, наразі близько 50% всіх овочів на їхніх полицях завезені з-за кордону. Проте й тут є проблеми, адже через дефіцит палива та черги на кордоні виникають затримки у доставці продукції як у межах України, так і з-за кордону. Щодо інших овочевих позицій, як-от огірки чи помідори, то навесні у перехідний сезон їх традиційно імпортують з Туреччини, зазначають в "АПК-інформ". Проте через блокування окупантами українських портів завозити їх доводиться через західний кордон, що суттєво здорожчує логістику та зменшує обсяги поставок. Крім цього, на кінцеву вартість овочів овочів закритого ґрунту впливають високі ціни на газ, який використовується для обігріву теплиць.

Що з овочами на тимчасово окупованих територіях? Фермери на окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей готувалися до нового сезону з розрахунком, що зможуть вивозити свою продукцію по всій країні. Проте через окупацію регіон відрізаний від торгівлі з підконтрольними Україні територіями, тож там спостерігається надлишок продукції. Як розповіла мешканка окупованого Мелітополя, майже всі овочі у продажі місцеві. Відповідно, і ціни на них в кілька разів менші від загальноукраїнських. Наприклад, кілограм огірків чи редису коштує до 25 грн, молодої картоплі – до 35 грн. Натомість ціна завезених на місцеві ринки помідорів сягає 150 грн, що суттєво вище навіть ніж на підконтрольній Україні території. Співрозмовник ЕП в Новій Каховці називає схожі цифри та констатує, що на ринках з’явилися молоді овочі – картопля, капуста, редиска. Ціни на борщовий набір якщо і зросли, то несуттєво. Раніше ЕП повідомляла, що через розрив економічних зв’язків з підконтрольними регіонами та обмежену логістику фермери на тимчасово окупованих територіях змушені продавати росіянам свій врожай за безцінь. Придбаний таким чином товар окупанти разом з награбованим вивозять в анексований Крим, аби задовольнити потреби населення країни-агресора. Украв, вивіз, у Москву. Як окупанти намагаються продати крадене українське зерно іншим країнам Крім того, як розповіла ЕП мешканка Херсону, російські військові погрожують малим підприємцям – мовляв, якщо заблоковані на тимчасово окупованій території українці не співпрацюватимуть з ними, то агресори не даватимуть їм працювати.

Що далі буде з цінами на овочі? До моменту надходження на ринок овочів нового врожаю, спостерігатиметься певний дефіцит продукції. Але це не означає пусті полиці – все, чого бракує українському споживачу, як вже зазначалось, бізнес імпортує з інших країн. Наприклад, огірки та помідори завозяться з Туреччини, де їхнє вирощування суттєво дешевше через кліматичні умови. Також значні обсяги овочевого імпорту припадають на поставки із Польщі та Нідерландів. У Fozzy Group, до якого входять, зокрема, мережі "Сільпо" та "Фора", констатують: зростання вартості логістики і закупівельних цін у постачальників очевидно вплине й на остаточну вартість товарів на полицях супермаркетів. Через те, що поставки доводиться здійснювати сухопутно через західний кордон, в АТБ фіксують підвищення логістичних витрат в середньому на 40%. За їх прогнозами, в підсумку це виллється у зростання цін на овочі та фрукти в межах 5-10%. На гуртовому київському ринку "Столичний" зростання цін пояснюють на прикладі товарів, які везуться з Туреччини. Витрати лише доставку продукції однією вантажівкою сьогодні сягають 6 тис дол – вдвічі більше ніж до 24 лютого. Якщо розбити цю суму на увесь вантаж, то виявиться, що лише логістичні витрати в кожному кілограмі товару закладені на рівні 10-15 грн. Ціни на овочі почнуть знижуватись лише зі збільшенням пропозиції від місцевих фермерів, тобто після виходу на ринок нового врожаю. В мережі АТБ очікують, зокрема, що найближчі два місяці утримуватиметься тенденція до зростання частки імпорту.

Де вигідніше купувати овочі? Як вже зазначалося, гуртові ринки стикаються з тими ж викликами, що і великі мережі супермаркетів. Дефіцит пального та логістичні затримки – це універсальні проблеми для усієї галузі. Аби зрозуміти, чи можна зекономити завдяки закупівлям на ринках, порівняємо ціни овочів "борщового набору" на львівському "Шуварі", київському "Столичному", а також у мережах ритейлу станом на 19 травня.

Що з фруктами та ягодами? Ситуація з фруктами та ягодами в Україні діаметрально протилежна від тої, яка спостерігається з овочами. Попри зменшення обсягів їх вирощування фруктово-ягідний сектор "почувається чудово", зазначає Олександр Хорєв. Не в останню чергу через зменшення споживання, викликаного міграцією населення. Це підтверджується і цінами. Наприклад, на "Столичному" ринку вартість яблук за три місяці у середньому впала на 25%. У залежності від якості та калібру вони коштують від 6 грн до 14 грн за кілограм, тоді як до повномасштабного вторгнення російських окупантів ціни коливались в межах 10-20 грн. В АТБ констатували, що після 24 лютого вартість яблук та груш залишались без змін. Водночас як зауважує Хорєв, в останні місяці до нового сезону невелику частину яблук доводиться імпортувати з Польщі через проблеми зі зберіганням. А що в нас з експортом та імпортом? Як Україна торгує в умовах війни Що стосується ягід, то вже декілька років їх експорт перевищує імпорт. Наприклад, за умови розв’язання питання логістики, цьогоріч Україна продаватиме за кордон лохину, яку вирощують в Дніпропетровській, Київській та Житомирській областях. Попри тимчасову окупацію частини Запорізької області в Україні вдосталь насаджень черешні, тож її нестачі теж не передбачається. У Fozzy Group зазначають, що на полицях супермаркетів вже з’являється вирощена на Закарпатті полуниця. Найгірша ситуація, очікувано, спостерігатиметься з баштанними – кавунами та динями. Їх, як відомо, вирощують в Херсонській області, а тому до моменту деокупації регіону постачання на підконтрольні Україні території буде неможливе.