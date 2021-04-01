Сервіс Glovo залучив 450 мільйонів євро інвестицій

Сервіс кур'єрської доставки Glovo залучив 450 млн євро у рамках інвестиційного раунду F.

Про це повідомляє пресофіс компанії Glovo в Україні.

"Останній раунд очолили нью-йоркські інвестори від Lugard Road Capital та Luxor Capital Group.

У раунді F також взяли участь попередні інвестори Glovo, включаючи Delivery Hero, Drake Enterprises та GP Bullhound", - йдеться у повідомленні.

Після завершального раунду фінансування Glovo інвестує в розширення своєї присутності на 20 ринках, де наразі оперує.

Повідомляється, що компанія також зосередить сили на розвитку нового бізнес-підрозділу Q-Commerce - надшвидкої доставки через мережу хмарних магазинів (dark stores).

"Ми дуже раді, що отримали підтримку Luxor Capital Group та всіх наших існуючих інвесторів. За останні кілька місяців ми розвивались дуже швидко, але наша візія не зазнала при цьому змін.

Ці інвестиції дозволять нам подвоїти зростання на наших ключових ринках, прискорити отримання лідерських позицій там, де ми вже близькі до цього. Крім цього, ми продовжимо розвивати наш підрозділ Q-Commerce та запроваджувати інновації в наш унікальний мультикатегорійний додаток, з метою розширення вибору для наших користувачів", - заявив співзасновник та СЕО компанії Glovo Оскар П'єр.

"Наші інвестиції в сервіс Glovo відображають нашу прихильність до компанії та її лідерської команди, що продовжує розвивати інновації та запроваджувати зміни у сфері швидкої кур’єрської доставки.

Як довготривалому інвестору компанії Glovo, нам приємно бачити, як компанія продовжує радувати своїх користувачів унікальними мультикатегорійними пропозиціями на тлі велетенських ринкових можливостей як в існуючих, так і в нових регіонах", - зазначив засновник та керуючий портфелем Lugard Road Capital Джонатан Грін.

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Економічна правда