США хочуть внести TikTok в "чорний список" протягом місяця - ЗМІ

Білий дім продовжує вивчати можливість включення китайської відеоплатформи TikTok в "чорний список", що фактично заборонить американцям використовувати популярний відеододаток.

Про це повідомила газета Financial Times з посиланням на обізнані джерела.

Цей захід розглядається як "один з варіантів запобігання отримання Китаєм персональних даних через платформу соціальних мереж" з метою забезпечення національної безпеки, зазначає видання.

"Обмеження стосуватимуться програмного забезпечення, а це означає, що Apple та інші магазини додатків більше не зможуть надавати оновлення через свої платформи", - йдеться в статті.

Один з високопоставлених американських чиновників сказав, що включення платформи в "чорний список" юридичних осіб "було одним з обговорюваних підходів". Адміністрація зважує, "як гарантувати, що Китай не зможе отримати персональні дані американських громадян".

Чиновник сказав, що Білий дім ухвалить відповідне рішення протягом місяця.

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