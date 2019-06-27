Український стартап Ecoisme закривається через фінансові проблеми

Стартап Ecoisme, який займається розробкою сенсора для економії електроенергії в будинку, оголосив про закриття.

Про це Ain.ua повідомив його співзасновник Іван Пасічник.

"Партнерство з великим європейським телекомом, перемоги в різних престижних стартап-конкурсах заохочували нас, а наявність користувачів, які повірили в нас і оформили попередні замовлення на продукт, вели вперед. Але наразі прийшло усвідомлення, що ми вже перепробували все, що могли, щоб побудувати компанію, запустити масове виробництво і доставити продукцію нашим користувачам. Але не досягли успіху", - пише співзасновник стартапу.

Спочатку проект отримав інвестиції під enterprise-рішення, але керівництво зрозуміло, що так розробка буде йти повільно і є ризик, що гроші закінчаться. Стартап перезапустився і сконцентрувався на кінцевих споживачах і проблемі економії електроенергії. Але і цей продукт довести до масового виробництва не вийшло.

"Після невдачі із залученням інвестицій в Дубаї ми вирішили запустити еквіті-краудфандінг в Лондоні на платформі Syndycate Room. Але ми не досягли успіху в цьому. Вкрай складно було переконати інвесторів вкладати в компанію, у якої за останні два роки майже не було продажів", - розповідає Пасічник.

З лютого цього року керівництво намагалося продати компанію, що дозволило б повернути гроші покупцям і частково покрити вкладення інвесторів. Але угода з продажу не відбулася.

У найближчі тижні Ecoisme призначать менеджера з ліквідації. Він оцінить все матеріальне й інтелектуальне майно компанії та буде займатися поверненням грошей кредиторам.

Детальніше про стартап читайте у тексті Економічної правди: Як у маршрутці придумати проект на 800 тисяч доларів. Історія стартапу Ecoisme