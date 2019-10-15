Uber заперечує, що Shuttle працює нелегально

Транспортні засоби, що працюють з Uber Shuttle, мають ліцензії на перевезення автобусами.

Про це заявив Економічній правді глава з розвитку Uber в Центральній і Східній Європі Георгій Соколянський.

"Згідно з українським законодавством, автобусні ліцензії видаються операторам автопарків, а не Uber", - заявив Соколянський.

"Щоб забезпечити безпеку і законність сервісу, Uber перевіряє наявність ліцензії, як обов'язкову умову для кожного транспортного засобу для виходу на лінію. Ми використовуємо державну онлайн-базу даних, в якій будь-яка зацікавлена ​​особа може перевірити конкретний автобус Uber Shuttle за номерним знаком", - запевняють в компанії.

Uber наполягає, що наявність водійського посвідчення категорії D перевіряється у кожного водія, перш ніж він або вона зможе здійснювати поїздки.

"Як технологічна платформа Uber не наймає водіїв і не контролює їх робочий час. Але з міркувань безпеки ми обмежуємо щоденні години роботи водія до 12. Таким чином, кожен водій має принаймні двогодинну перерву на відпочинок", - повідомив глава з розвитку Uber в Центральній і Східній Європі.

"З моменту запуску сервісу ми тісно співпрацюємо з державними органами та органами місцевого самоврядування, щоб визначити роль Uber в забезпеченні відповідності автобусних перевізників всім регуляторним вимогами незважаючи на інноваційні характеристики сервісу, специфіка яких не відображена в поточному регулюванні, такі як динамічна маршрутизація автобусів на основі GPS", - заявили в компанії.

Нагадуємо:

У статті на Економічній правді йдеться, що Uber Shuttle курсують нелегально, без дозвільної документації.

Водії мікроавтобусів порушують правила дорожнього руху, не мають посвідчень відповідної категорії.

Сам роботодавець не дотримується трудового законодавства, створюючи небезпечні умови праці для водіїв.

Детальніше читайте за посиланням: "Нелегали" Uber Shuttle

Економічна правда