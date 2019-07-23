Обзор Honor 20: что скрывает новый молодежный флагман от Huawei

Honor 20 — это топовое устройство китайского молодежного бренда Honor, основанного Huawei в 2013 году. Изначально бренд был создан для борьбы с Xiaomi за молодежную аудиторию на китайском рынке.

Концепция бренда предполагает вывод на рынок смартфонов с передовыми технологиями по доступной цене, смелые цвета корпуса, фокус на продажах через интернет. В Украине эти смартфоны появились в конце 2018 года.

Honor 20 интересен не только посылом производителя "недорогой конкурент топовым флагманам", но и успехом предыдущей версии. В 2018 году Honor 10 стал лидером продаж в линейке Honor. За два месяца с момента запуска в мире было продано более 3 млн штук этой модели.

Дизайн и дисплей

Для тестирования ЭП получила Honor 20 с задней панелью, выполненной в синем градиентном цвете. Это означает, что под разными углами зрения панель переливается множеством оттенков синего цвета.

Эффект, по словам представителей производителя, достигается с помощью технологии Triple 3D Mesh. Технология позволяет наносить миллионы миниатюрных призм на нижний слой панели. Попадая на эти призмы, лучи света преломляются, обеспечивая соответствующий эффект.

Задняя панель Honor 20 Фото автора

Панель выглядит красиво и "дорого". Производитель назвал этот цвет Phantom Blue. Правда, после нескольких дней бережного обращения с устройством автор обнаружил едва заметные потертости в нижнем углу задней панели.

Удобно расположена кнопка включения. Если телефон в левой руке, на нее попадает средний или указательный палец, если в правой — большой палец. В кнопку встроен сканер отпечатка пальцев, который срабатывает мгновенно.

Кнопка включения и сканер отпечатка пальцев Фото автора

Дисплей занимает 91,6% лицевой панели, он безрамочный. Селфи-камера диаметром 4,5 мм встроена в верхний левый угол экрана. Такое расположение камеры не мешает пользоваться смартфоном и определенно намного удобнее, чем все еще популярные решения в виде "капельки" или "брови".

Селфи-камера малозаметна на экране гаджета Фото автора

Размер экрана — 6,26 дюйма, разрешение — 2340x1080 пикселей, плотность пикселей — 412 PPI. Обращает на себя внимание высокая скорость отклика дисплея, хотя, возможно, это субъективное ощущение.

Автор больше года использует смартфон с IPS-матрицей. Тестовый образец оснащен более современной LTPS-матрицей. Время отклика LTPS-матрицы меньше, чем у IPS, за счет более высокой активности электронов. Впрочем, человек, скорее всего, не способен заметить это отличие.

У LTPS-матрицы более низкое, чем у IPS, энергопотребление Фото автора

Камеры

Особенность Honor 20 — камеры. Главных камер у смартфона — четыре.

Набор основных камер: 48 МП, 16 МП, 2 МП, 2 МП Фото автора

Основная камера построена на датчике изображения Sony IMX586. Топовый датчик среди флагманских устройств обеспечивает разрешение 48 Мп (8000 на 6000 пикселей), размер пикселя составляет рекордно небольшие 0,8 мкм.

Однако для повышения качества снимка при недостаточном освещении смартфон к каждому кадру применяет фильтр Байера и объединяет пиксели. В результате разрешение снимка составляет 12 Мп. Впрочем, эту настройку можно отключить в ручном режиме и делать снимки с разрешением 48 Мп.

Основная камера делает качественные фото при дневном свете и неплохие — в темное время суток.

Настройки по умолчанию Фото автора

Настройки по умолчанию Фото автора

Настройки по умолчанию Фото автора

Настройки по умолчанию Фото автора

Настройки по умолчанию Фото автора

Настройки по умолчанию Фото автора

Настройки по умолчанию Фото автора

В настройках камеры можно выбрать режим "Ночная съемка". Однако на автоматических настройках она существенно не повлияла на качество снимка.

Режим "Ночная съемка" Фото автора

Снимок сделан в условиях особенно слабой освещенности. Настройки по умолчанию Фото автора

Вторая камера оснащена широкоугольным объективом для панорамных снимков, третья — для снимков с эффектом Боке (размытость). Все эти камеры уже стали "джентльменским набором" многих флагманов. Honor 20 на этом фоне выделяется четвертой камерой, предназначенной для макросъемки.

Камера для макросъемки передает совершенно новый опыт использования смартфона. С ее помощью теперь можно не только заглянуть в микромир, который рядом с нами, но и запечатлеть его. Причем макросъемка неожиданно для автора оказалась весьма захватывающим занятием.

У макрокамеры фиксированное фокусное расстояние 4 см. Пока она умеет только фотографировать.

В настройках фотокамеры можно включить искусственный интеллект. По словам производителя, он распознает объекты и оптимизирует настройки. В частности, он понимает 500 сценариев и 22 категории сцен.

Заявлено, что в зависимости от объекта фотосъемки будут меняться насыщенность, яркость, контрастность. Однако, сделав несколько десятков снимков разных объектов, автор не заметил никаких характерных отличий.

Настройки по умолчанию

Включенный ИИ

Настройки по умолчанию

Включенный ИИ

Настройки по умолчанию

Включенный ИИ

Основная камера снимает видео 4К, Full HD, HD ready 120 к/с (4-кратное замедление), 240 к/с (8-кратное замедление), 960 к/с (32-кратное замедление).

Видео (3840х2160) 30 к/с

Видео Full HD (1920×1080) 60 к/с

Видео Full HD (1920×1080) 30 к/с

Традиционно видеосъемка в 4К на смартфоне не отличается по качеству от Full HD. Режим Full HD на 60 к/с в светлое время суток показывает хорошее качество картинки. Honor 20 оснащен эффективной системой видеостабилизации. Это одно из существенных преимуществ смартфона.

Возможность снимать видео с 32-кратным замедлением открывает широкие возможности для экспериментов. В отличие от некоторых флагманов других производителей, в Honor 20 действует система автоматического распознавания движущегося объекта. Когда объект попадает в кадр, камера начинает съемку.

Это очень удобно, когда речь идет о быстродвижущихся объектах.

HD ready 960 к/с (32-кратное замедление)

Если 32-кратное замедление смартфон сразу интегрирует в видеоролик, то 4- кратное и 8-кратное замедление нужно самостоятельно настраивать в видеоредакторе. В данном случае смартфон просто пишет видео с частотой кадров 120 и 240 к/с соответственно, но при проигрывании файл выдает 30 к/с.

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Процессор, батарея, интерфейсы

В Honor 20 установлен топовый 8-ядерный процессор Kirin 980. Он выполнен по 7-нанометровой технологии. В настройках телефона можно выбрать четыре режима работы устройства: по умолчанию, режим продуктивности, режим экономии энергии и режим суперэкономии энергии.

В режиме по умолчанию Honor 20 в программе тестирования производительности устройств AnTuTu показал 288 тыс баллов, опережая по мощности 68% современных смартфонов. В режиме продуктивности устройство набирает 311 тыс баллов, опережая 77% устройств.

Производительный режим имеет смысл включать, если играть в требовательные к "железу" игры.

Смартфон оснащен оперативной памятью 6 Гб и встроенной памятью 128 Гб. Установлена ОС Android 9.0 (Pie) с оболочкой Magic UI 2.1.0.

Аккумулятора на 3750 мА/ч хватает на один день активной нагрузки.

При типичном использовании заряда батареи хватит на полтора-два дня.

Смартфон поставляется с быстрой зарядкой на 22 Ватт. Она за 30 мин заряжает аккумулятор на 50%. Зарядка с 0% до 80% занимает примерно час.

Honor 20 поддерживает две Nano-SIM, не поддерживает microSD, оснащен NFC, интерфейсом Type-C USB. Разъем mini-jack отсутствует, но в комплекте поставляется переходник.

Разъем mini-jack отсутствует, зато есть Type-C USB и переходник Фото автора

В Украине смартфон также будет доступен в черном цвете.

Общие впечатления и цена

Смартфон Honor 20 оставляет приятные впечатления.

Красивая "статусная" задняя панель, экран на всю лицевую панель, малозаметная интегрированная в экран селфи-камера, высокая скорость работы оболочки операционной системы, прекрасная система стабилизации видеоизображения, набор качественных камер для всех сценариев использования, новейший мощный процессор и 6 Гб оперативной памяти.

Из минусов стоит отметить невысокую устойчивость задней панели к износу.

Ориентировочная цена Honor 20 в Украине — около 13 тыс грн. Цена вполне оправдывает качество и набор заложенных в Honor 20 характеристик.

Технические характеристики Honor 20