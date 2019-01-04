Власна справа. 10 статей-інструкцій, які допоможуть на старті бізнесу

Іноді лише самої ідеї недостатньо. У бізнесмена-початківця може бути чудова ідея, як і на чому заробити, але для побудови ефективного бізнесу цього часто буває замало. Успішними стають одиниці.

Зазвичай недосвідчені підприємці шукають підтримку і якщо поряд немає бувалого партнера, який точно знає, з чого треба починати і куди треба рухатися, вони часто припускаються необов’язкових помилок.

Наслідки помилкових рішень можуть бути дуже неприємними: від часткової до повної втрати стартового бізнесу, або появи більш вправного конкурента, який скористається виграшною комібінацією. Від цього ніхто не застрахований.

Утім, є прості алгоритми, які можуть допомогти початківцям відчувати себе впевненіше і будувати свій бізнес на твердій основі. Час від часу "ЕП" публікує пам’ятки, які можуть стати в нагоді українцям, які мріють про власну справу.

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