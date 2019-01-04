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Власна справа. 10 статей-інструкцій, які допоможуть на старті бізнесу

Власна справа. 10 статей-інструкцій, які допоможуть на старті бізнесу

ЕП зробила підбірку статей, які є ідеальними шпаргалками для бізнесменів-початківців.
П'ятниця, 4 січня 2019, 14:41 - Економічна правда

Іноді лише самої ідеї недостатньо. У бізнесмена-початківця може бути чудова ідея, як і на чому заробити, але для побудови ефективного бізнесу цього часто буває замало. Успішними стають одиниці.  

Зазвичай недосвідчені підприємці шукають підтримку і якщо поряд немає бувалого партнера, який точно знає, з чого треба починати і куди треба рухатися, вони часто припускаються необов’язкових помилок.

Наслідки помилкових рішень можуть бути дуже неприємними: від часткової до повної втрати стартового бізнесу, або появи більш вправного конкурента, який скористається виграшною комібінацією. Від цього ніхто не застрахований.

Утім, є прості алгоритми, які можуть допомогти початківцям відчувати себе впевненіше і будувати свій бізнес на твердій основі. Час від часу "ЕП" публікує пам’ятки, які можуть стати в нагоді українцям, які мріють про власну справу.

Найбільш популярні ми зібрали в окремому матеріалі тут.

Як створити бізнес з нуля. Пам'ятка для початківців

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Лише один зі ста проектів стає успішним, але це не привід відмовитися від мрії стати підприємцем. Проект може бути не надприбутковим, але він дасть фінансову свободу і можливість вчитися. Як відкрити бізнес з нуля, щоб не шкодувати про витрачені гроші і час?

Як самостійно скласти бізнес-план

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Без якісного бізнес-плану не буває успішного бізнесу. Ми пояснюємо, як його написати, на прикладі бізнес-плану для автомийки.

Як українському проекту зібрати гроші на Kickstarter: вісім кроків

 

У вас є ідея і команда, ви створили прототип продукту, і тепер вам потрібен капітал для запуску бізнесу. Що треба знати для успішної кампанії на Kickstarter? ЕП зібрала головне для підприємців-початківців.

Як знайти інвестора

 

Алгоритм пошуку інвестора та отримання від нього коштів для розвитку один і той же для будь-якого бізнесу. Тут — конкретні кроки, пройшовши які, можна зрозуміти, як отримати фінансування від інвестора.

Як зареєструвати фізособу-підприємця онлайн

 

Щоб стати офіційним підприємцем, потрібно зареєструватися. Найпростіший спосіб — зробити це вдома за комп'ютером. В цьому матеріалі — детальна інструкція.

Як підприємцю подати звітність в електронному вигляді безкоштовно

 

Для подачі звітів у податкову службу підприємець може найняти бухгалтера, але дешевше навчитися відсилати їх самостійно. Це нескладно — всього чотири кроки.

Як закрити фізособу-підприємця в Україні

 

Кожен підприємець повинен бути готовим до закриття бізнесу. У такому випадку йому доведеться пройти процедуру ліквідації ФОП. Як це зробити?

Коли у ФОПі затісно. Як зареєструвати товариство з обмеженою відповідальністю

 

Бізнес багатьох фізосіб-підприємців з часом виростає, і з'являється необхідність реєстрації компанії. Як уникнути помилок?

Як скласти SWOT-аналіз для бізнесу

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Найважче у бізнесі та в житті загалом — ухвалення рішень. Не помилитися у своєму виборі допоможе інструмент, що складається з п'яти кроків.

Як продати готовий бізнес

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Причин для продажу бізнесу може бути багато: починаючи від бажання піти на заслужений відпочинок, вклавши виручені гроші в нерухомість за кордоном, і закінчуючи тим, що це і була початкова мета — інвестувати, розкрутити бізнес і потім його продати. У будь-якому випадку потрібно мати чітке уявлення про те, як продати готовий бізнес. 

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