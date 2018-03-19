Развитие рынка электротранспорта: В Раду внесли два законопроекта

В Верховной Раде зарегистрированы два законопроекта, которые предусматривают имплементацию 15-летней стратегии развития рынка электрокаров в Украине.

Проекты закона № 8160 и № 8159 зарегистрированы на сайте парламента в понедельник.

Тексты проектов закона пока отсутствуют в публичном доступе.

По словам министра инфраструктуры Владимира Омеляна, документы предусматривают имплементацию 15-летней стратегии развития рынка электрокаров, производства запчастей, батарей, самих электрокаров и электробусов в Украине.

"Их одобрение - это самые дешевые в Европе электрокары для украинских граждан, создание нового современного типа производства, тысячи новых высокотехнологичных рабочих мест, экология и чистый воздух, отказ от российских нефтепродуктов", - написал министр на своей странице в Facebook.

Один из соавторов законопроектов, народный депутат Роберт Горват отмечает, что соответствующие законодательные инициативы наработаны совместно с Мининфраструктуры и рабочей группой Комитета по вопросам налоговой и таможенной политики.

"Законопроекты призваны обеспечить комплексный подход к стимулированию развития энергоэффективного и экологически безопасного транспорта в Украине", - заявил он.

"По нашим прогнозам, такие шаги позволят увеличить долю экологического транспорта на автомобильном рынке Украины до 20-25% в 2028 году. Вместе со стимулированием продаж нужно развивать инфраструктуру и создавать привлекательные условия для мировых производителей в Украине", - добавил депутат.

Напомним, с 1 января 2018 отменили НДС и акцизный налог на ввоз на таможенную территорию Украины транспортных средств, оснащенных электрическими двигателями.

Ранее сообщалось, что в 2017 году в Украине было зарегистрировано 3265 автомобилей с электрическим приводом, что на 91% больше, чем в 2016 году.

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Экономическая правда