Тиждень у графіках: гривня падає, облікова ставка росте, біткоїне, що ти робиш, припини

Традиційний випуск рубрики вихідного дня "Тиждень у графіках": чому і наскільки виросла облікова ставка, причому тут інфляція, що з курсом гривні та курсом біткоїна?

Облікова ставка знову росте…

Національний банк підвищив облікову ставку з 13,5% до 14,5%.

"Правління Національного банку України вирішило підвищити облікову ставку до 14,5% річних з 15 грудня 2017 року. З огляду на посилення інфляційних ризиків проведення більш твердої монетарної політики необхідне для зниження інфляції до цільового рівня в середньостроковій перспективі", — йдеться у повідомленні НБУ.

Регулятор підвищив облікову ставку вдруге за останній квартал: 27 жовтня вона зросла з 12,5% до 13,5%.

…через інфляцію

Підвищення облікової ставки стало необхідним заходом у відповідь на прискорення інфляції: у вересні — до 16,4% у річному вимірі.

Нацбанк пояснив зростання інфляції прискореним зростанням цін на сирі продовольчі товари, підвищенням виробничих витрат, а також певним пожвавленням споживчого попиту.

В НБУ кажуть, що в кінці 2017 року інфляція в Україні може досягти 13,6%.

"У жовтні ми оприлюднили прогноз інфляції на рівні 12,2%. Ми підкреслюємо, що інфляція буде уповільнюватися і вона дійсно сповільнюється... До кінця 2017 року інфляція буде перебувати в діапазоні між 12,2% і сьогоднішньої цифрою", — заявив заступник голови Національного банку Дмитро Сологуб.

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Погана новина: гривня падає

15 грудня котирування гривні до долара на міжбанківському валютному ринку о 17:00 встановилися на рівні 27,71-27,74 грн за дол.

З початку тижня курс долара відносно гривні суттєво виріс.

При цьому в обмінних пунктах він значно вищий, ніж на міжбанку, і вже наблизився до 28 грн за дол.

Біткоїн росте

Вартість найвідомішої криптовалюти — Bitcoin — з початку 2017 року зросла більш ніж на 1 000%.

Найбільший ріст біткоїн демонструє в останні півтора місяці. До позначки 7 тис дол біткоїн добирався цілий рік, а 17 грудня він уже перевищив позначку 19 тис дол.

Росте і капіталізація криптовалюти — 16 грудня вона становить 314 млрд дол. Таким чином, біткоїн за обсягом грошової маси перевершив рубль, фунт, південнокорейський вон, індійську рупію і став п'ятою валютою світу за капіталізацією.

Ринкова вартість усіх криптовалют цього тижня перевищила 500 млрд дол.

За даними Coinmarketcap, у суботу показник капіталізації досяг 559,21 млрд дол.

Більше половини капіталізації ринку становить біткоїн, який при ціні 18,8 тис дол капіталізований на 314,8 млрд дол.

Другу позицію посідає Ethereum (66,3 млрд дол), третю — Bitcoin Cash (30,09 млрд дол). Ethereum показав рекордний підйом на тлі зростання попиту на криптокотики.

Замикають п'ятірку найбільш капіталізованих криптовалют Ripple (29,5 млрд дол) і Litecoin (16,3 млрд дол).

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