Росія обговорює обʼєднання "Газпром нефть", "Лукойл" та "Роснефть" – WSJ

Getty Images

Москва працює над планом злиття своїх найбільших нафтових компаній в єдину національну суперкомпанію, що посилить контроль очільника РФ Путіна над енергетичними ринками світу та своєю економікою.

Про це повідомляє The Wall Street Journal із посиланням на власні джерела.

За одним із обговорюваних сценаріїв, підтримуваний державою гігант "Роснефть" поглине державного виробника "Газпром нефть" - дочірню компанію експортера природного газу "Газпром" - і незалежну компанію "Лукойл", кажуть люди, знайомі з ходом переговорів. Всі три компанії перебувають під санкціями США.

У разі обʼєднання, компанія, що утвориться стане другим за величиною виробником нафти у світі після саудівської Aramco, видобуваючи майже втричі більше, ніж Exxon Mobil.

Реклама:

Переговори між керівниками та урядовцями відбувалися протягом останніх кількох місяців. Вони можуть завершитися укладанням угоди, але можуть також нічим не завершитись.

Спекуляції про злиття і поглинання періодично охоплюють Росію, але за останнє десятиліття не відбулося жодного великого енергетичного обʼєднання. Перешкодою є опозиція з боку деяких керівників "Роснефти" і "Лукойлу", а також проблеми накопичення коштів для виплат акціонерам "Лукойлу", наголошують у повідомленні.

У "Роснефти" та "Лукойл" спростували повідомлення про можливе злиття, представник "Роснефти" навіть звинуватив The Wall Street Journal у тому, що стаття журналу "може бути спрямована на створення конкурентних ринкових переваг в інтересах інших учасників ринку".

Реклама:

У "Газпром нефть" не відповіли на запит про коментар.

За словами людей, знайомих з ходом переговорів, однією з мотивацій є прагнення Путіна мобілізувати енергетичний сектор для підтримки своїх військових зусиль. За словами деяких з джерел, російський правитель бачить гіганта, здатного конкурувати з Саудівською Аравією.

Суперкомпанія може краще протистояти західним санкціям, які ускладнюють експорт, гальмують нові великі нафтогазові проєкти і скорочують платежі. Переговори, на які вплинула війна в Україні, також мають на меті підготувати Росію до можливого післявоєнного потепління в економічних відносинах.

Перехід "Лукойлу" під прямий державний контроль ознаменував би великий крок до повного згортання приватизації російських мінеральних багатств після розпаду Радянського Союзу.

Нагадаємо:

Держкорпорація РФ "Газпром", отримавши перший за 25 років і рекордний за всю історію збиток, розпочала розпродаж своєї елітної нерухомості.