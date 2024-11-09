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Послуга відстрочки від мобілізації стала доступною у “Резерв+”

Субота, 9 листопада 2024, 11:44 - Володимир Тунік-Фриз
 
Рустем Умєров

Послуга з оформлення онлайн відстрочки від мобілізації доступна в останньому оновленні додатка "Резерв+".

Про це повідомляє міністр оборони Рустем Умєров.

За повідомленням, для оформлення відстрочки онлайн необхідно авторизуватися у "Резерв+" і надіслати запит. Система автоматично перевірить наявність права на відстрочку. У разі позитивної відповіді цей статус відобразиться в електронному військовому документі. 

Наразі оформити відстрочку можуть:

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  • люди з інвалідністю із наявним пенсійним посвідченням по інвалідності;
  • студенти, аспіранти та докторанти, що послідовно здобувають освіту.

Міністр оборони зазначив, що у розробці послуги брала участь Академія електронного управління в межах проєкту DT4UA за підтримки Європейського Союзу та Офісу ефективного регулювання BRDO.

Нагадаємо:

У понеділок 4 листопада у сервісі "Резерв+" розпочали відкрите бета-тестування функції онлайн-відстрочки від мобілізації.

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технології війна Міноборони
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Економічна правда
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