Китай лідирує у продажі нових іномарок до РФ: від BMW до Toyota

Китай дедалі активніше посідає лідерські позиції на авторинку РФ, постачаючи не тільки західні авто і свого виробництва, а й почавши захоплювати ринок авто з пробігом.

Про це повідомляє видання The Moscow Times.

Підвищення утилізаційного збору та обмеження на ввезення через ЄАЕС змусили імпортерів переорієнтуватися на Китай.

За даними агентства "Автостат", у жовтні в Росію імпортували рекордні 150 600 іномарок, з яких 112 000 — нові, а 38 600 — з пробігом. Китай утримує лідерство у сегменті нових іномарок з часткою 93%, а також займає третє місце у постачанні вживаних машин (10%), поступаючись Японії (60%) та Південній Кореї (17%).

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Через санкції Японія та Корея обмежують експорт потужних і дорогих автомобілів, тоді як Китай таких обмежень не запроваджує.

Як зазначає гендиректор "Автостата" Сергій Целіков, Китай постачає не тільки власні бренди, але й моделі, вироблені на китайських заводах західних компаній, таких як Toyota та BMW.

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Китайська компанія Chery почала збирати автомобілі в Росії на трьох заводах, які звільнили західні конкуренти, зокрема Volkswagen та Mercedes, для продажу на російському ринку.

89% коштів, які росіяни витрачають на покупку нових автомобілів, йдуть до Китаю, заявив віцепрезидент з продажу та маркетингу АвтоВАЗу Дмитро Костромін.