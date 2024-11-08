Світові ціни на харчові продукти досягли найвищого рівня за півтора року 

У жовтні показник світових цін на продовольство досяг найвищого рівня за останні 18 місяців, що було спричинено різким зростанням котирувань на рослинні олії.

Про це повідомляє Продовольча та сільськогосподарська організація ООН (ФАО).

Зазначається, що у жовтні Індекс продовольчих цін ФАО склав 127,4 пункту, що на 2,0% більше, ніж у вересні, а також на 5,5% більше за аналогічний показник 2023 року.

Водночас Індекс залишився на 20,5% нижче максимального значення, зафіксованого в березні 2022 року.

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Індекс цін ФАО на рослинні олії в жовтні збільшився на 7,3%, досягнувши дворічного максимуму в результаті зростання котирувань на пальмову, соєву, соняшникову та ріпакову олію, що було спричинено насамперед побоюваннями щодо обсягів виробництва.

У жовтні Індекс цін на зернові збільшився на 0,9% через зростання експортних цін на пшеницю та кукурудзу.

Індекс цін на цукор збільшився на 2,6% на тлі збереження занепокоєння щодо перспектив виробництва цукру в Бразилії в сезоні 2024-2025 років через тривалі посушливі погодні умови.

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Індекс цін на молочні продукти зріс на 1,9% у жовтні, що в середньому на 21,4% вище за показник аналогічного періоду минулого року. Зростання було зумовлене насамперед підвищенням світових цін на сири та вершкове масло, тоді як котирування на сухе молоко знизилися.

Індекс цін на мʼясо, всупереч загальній тенденції до зростання, знизився на 0,3% порівняно з вереснем, головним чином через зниження цін на свинину внаслідок збільшення обсягів забою в Західній Європі на тлі слабкого внутрішнього та міжнародного попиту.

Нагадаємо:

Пальмова олія зростає третій день поспіль до найвищого рівня за останні два роки завдяки високому попиту на тлі побоювань щодо скорочення пропозиції.