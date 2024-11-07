Держоператор тилу застосовуватиме санкції до недобросовісних постачальників: кого торкнеться

Державний оператор тилу розробив обмежувальні заходи для постачальників, які не виконують свої зобов'язання за укладеними договорами.

Про це повідомила пресслужба ДОТ.



Зокрема, вони передбачають відмову від встановлення ділових відносин з ДОТ на майбутнє, як наслідок - дискваліфікацію у подальших закупівельних процедурах. Максимальний термін такого обмеження - 1 рік з дня набуття чинності рішення комісії.

Зазначається, що застосування обмежувального заходу відбуватиметься через режим оперативно-господарських санкцій, передбачених Господарським кодексом України.

Так, застосування обмежувальних заходів торкнеться тих постачальників, які:

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порушують антикорупційне/санкційне законодавство;

постачають фальсифіковану або неякісну продукцію;

мають низький відсоток постачання (SLA);

надають недостовірні або підроблені документи на товари.

"Наразі ДОТ має успішну судову практику щодо правомірності застосування оперативно- господарських санкцій у вигляді відмови від встановлення ділових відносин на майбутнє та можливість дискваліфікації таких постачальників у торгах", - заявив Дмитро Бігунець, директор з управління ризиками та комплаєнс ДОТ.

Нагадаємо:

Закупівельна агенція Міноборони "Державний оператор тилу" (ДОТ) зекономила 2,2 млрд грн завдяки конкуренції на закупівлях речового майна для армії



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