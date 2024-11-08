Ціни в Україні за рік зросли майже на 10%: інфляція прискорилась

Зростання споживчих цін в Україні в жовтні 2024 року прискорилося до 1,8% з 1,5% у вересні, 0,6% у серпні й нуля в липні.

Про це пише "Інтерфакс-Україна" з посиланням на дані Державної служби статистики.

У річному обчисленні інфляція за підсумками жовтня 2024 року зросла до 9,7% (проти жовтня 2023 року), 8,6% за підсумками вересня, 7,5% за підсумками серпня і 5,4% за підсумками липня.

Зазначається, що в жовтні-2024 базова інфляція зменшилася до 1,3% з 1,7% у вересні. З урахуванням того, що в жовтні-2023 вона дорівнювала 0,4%, у річному обчисленні базова інфляція за підсумками минулого місяця зросла до 8,3% з 7,3% за підсумками вересня, 6,5% за підсумками серпня і 5,7% за підсумками липня.

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На споживчому ринку в жовтні ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 3,2%.

Найбільше (на 18,2% і 18,1%) подорожчали овочі та яйця. На 6,9-1,3% зросли ціни на олію, фрукти, молоко і молочні продукти, соняшникову олію, продукти переробки зернових, яловичину, безалкогольні напої, хліб, сало, рибу та продукти з риби. Водночас на 4,2% знизилися ціни на цукор.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися на 1,8%, що пов'язано з подорожчанням тютюнових виробів на 2,6%.

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Зростання цін у сфері охорони здоров'я на 1,0% відбулося насамперед завдяки підвищенню цін на послуги лікарень на 1,3% та амбулаторні послуги на 1,2%.

Ціни на транспорт зросли на 0,5% здебільшого через подорожчання пального та мастил на 0,8% і проїзду в автодорожньому пасажирському транспорті на 0,7%. Водночас на 4,7% подешевшав проїзд у залізничному пасажирському транспорті.

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Нагадаємо:

Зростання споживчих цін в Україні у вересні 2024 року прискорилося до 1,5% з 0,6% у серпні та нуля у липні, таким чином в річному вираженні вона становить 8,6%.