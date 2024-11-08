Тігіпко повідомив про будівництво кількох заводів

Засновник групи компаній "ТАС" Сергій Тігіпко повідомив про нові напрями бізнесу групи: купівлю насіннєвого заводу та елеватора на 40 тис т зберігання, будівництво заводів з переробки яблук на концентрат і вагонобудівного заводу.

Пр сказав Тігіпко на 10-му Київському міжнародному економічному форумі, передає "Інтерфакс-Україна".

"Купуємо насіннєвий завод і елеватор на 40 тис зберігання. Будуємо завод у Ковелі з вагонобудування для європейського шляху. Будуємо завод із переробки яблук з нуля в яблучний концентрат", - розповів Тігіпко.

Група "ТАС" заснована 1998 року. Сфера її бізнес-інтересів охоплює фінансовий сектор (банківський і страховий сегменти) та аптечний, а також промисловість, нерухомість, венчурні проєкти.

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"ТАС Агро", що входить до групи, обробляє 83 тис га у Вінницькій, Київській, Кіровоградській, Чернігівській, Миколаївській, Сумській, Херсонській та Дніпропетровській областях, де вирощує сою, соняшник, ріпак, пшеницю, ячмінь і кукурудзу. Крім того, агрохолдинг займається молочним тваринництвом (до 5,5 тис. голів ВРХ), володіє шістьма елеваторами потужністю одноразового зберігання 250 тис т.

Нагадаємо:

Група "ТАС" Сергія Тігіпка через Alkemi Limited (Кіпр) купила "Ідея Банк Україна".

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