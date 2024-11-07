Останнім часом РФ завдає удари по системам розподілу електроенергії обленерго – "Укренерго"

Російські агресори останніми місяцями, окрім обстрілів об'єктів системи передачі електроенергії, магістральними лініями НЕК "Укренерго", розширили фокус завдання ударів по об'єктах системи розподілу електроенергії мережами обленерго.

Про це повідомив т.в.о. голови "Укренерго" Олексій Брехт на 10-му Київському міжнародному економічному форумі, передає "Інтерфакс-Україна".

"З різних причин, зокрема оскільки ми ("Укренерго" - ред.) на сьогодні більш підготовлені, в нас є запаси резерву страхування, є професійна команда людей, які дуже швидко відновлюють наші об'єкти, тому фокус ударів поширився і на нас, і на об'єкти системи розподілу", - сказав він.

За словами очільника компанії, в останні місяці є дуже багато пошкоджених об'єктів в операторів системи розподілу (ОСР, обленерго), які локально впливають на енергопостачання регіонів.

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"Однак там так само працюють люди, які роблять усе можливе для того, щоб максимально швидко відновити електропостачання регіонів", - доповнив Брехт.

Він зазначив, що станом на 7 листопада українська енергосистема вже 52-й день працює без обмежень електропостачання споживачів.

Нагадаємо:

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7 листопада у зв'язку з черговою атакою росіян на енергетичну інфраструктуру були аварійні відключення у Житомирській та Рівненській областях.