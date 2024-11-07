"Маніфест 42" заявив про тиск БЕБ на великого постачальника товарів для японської кухні

Бюро економічної безпеки заблокувало рахунки та діяльність двох компаній групи "Морський Дім" – постачальника та виробника товарів для японської та паназіатської кухні. Йдеться про ТОВ "МД Альянс Груп" і ТОВ "МД Євротрейд".

Про це заявив Громадський рух "Маніфест 42", пише Форбс Україна.

"Протягом року БЕБ безпідставно проводило обшуки на вищезазначених підприємствах, вилучали документи, викликали співробітників на допити, направлялась величезна кількість беззмістовних запитів на контрагентів підприємств", – йдеться у заяві "Маніфест 42".

Діяльність "МД Альянс Груп" і "МД Євротрейд" повністю заблокована через арешти рахунків підприємств. Такі дії повністю унеможливлюють господарську діяльність і можуть призвести до банкрутства, наголосив "Маніфест 42".

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Група компаній "Морський дім" вважає такі дії силовиків тиском на бізнес і особисто на власницю Тетяну Чирву.

Основна діяльність ГК "Морський дім" – імпорт та дистрибуція продуктів харчування, риби, морепродуктів, продуктів для азіатської кухні. Під брендом "Морський Дім" (МД) працюють шість компаній.

Покупцями товарів у групи компаній МД є рітейлові мережі (Сільпо, Ашан, Новус, Фора та інші), ресторанні мережі (СушиЯ, Евразія, Мафія та інші), ресторанний малий бізнес та ФОПи.

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Основний вид діяльності ТОВ "МД Альянс Груп" – оптова торгівля мʼясом і мʼясними продуктами. Дохід ТОВ за підсумками 2023 року перевищив 530 млн грн, чистий прибуток – понад 12 млн грн. Кінцевий бенефіціар – Тетяна Чирва.

Основний вид діяльності "МД Євротрейд" – консультування з питань комерційної діяльності й керування. Дохід компанії за 2023 рік – 334 млн грн, чистий прибуток – 3,4 млн грн. Кінцевий бенефіціар – Віталія Гордієнко.

Нагадаємо:

Громадський рух "Маніфест 42" вважав слідчі дії з масовими обшуками в "Автомагістраль-Південь" незаконними та вимагав від керівництва держави реагування на факти тиску силовиків на бізнес.