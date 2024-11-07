"Укрнафта" закупить великі об'єми дизпалива у грудні

ПАТ "Укрнафта" через тендерну систему закупівель придбає у грудні цього року від 1000 тонн зимового дизельного пального й від 500 тонн арктичного дизпалива.

Про це повідомила пресслужба компанії.

"Укрнафта" оголошує два тендери. Перший – на постачання від 1000 тонн зимового ДП Євро-5 у грудні 2024 року. Другий - на постачання від 500 тонн арктичного дизпального Євро-5 у грудні 2024 року.

Згідно з умовами, прописаними у документації, якість обох марок пального повинна відповідати стандарту EN590, характеристики мають дозволяти обіг палива в Україні.

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Умови постачання – FCA для резидентів, DAP для нерезидентів України або інший базис, запропонований учасником.

При цьому у пропозиціях компанія просить зазначити країну походження пального, оскільки не працює з продукцією, що походить з РФ, республіки Білорусь та Ірану.

Термін постачання – протягом грудня 2024 року.

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Крайній термін подання пропозицій щодо зимового ДП – до 17:00 11 листопада 2024 року, арктичного ДП – до 17:00 12 листопада.

Нагадаємо:

"Укрнафта" планує у 2025 році пробурити близько 30 нових свердловин, а також капітальні ремонти, оновлення обладнання та інтенсифікації видобутку. Крам того компанія планує модернізувати 100 АЗК.