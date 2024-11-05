"Укрнафта" планує пробурити 30 нових свердловин та модернізувати АЗК

"Укрнафта" планує у 2025 році пробурити близько 30 нових свердловин, а також капітальні ремонти, оновлення обладнання та інтенсифікації видобутку.

Про це повідомив директор ПАТ "Укрнафта" Сергій Корецький на полях конференції "День постачальника держпідприємств нафтогазової галузі: плани на 2025", повідомляє пресслужба компанії.

"В 2025 році плануємо приріст по видобутку. Близько 30 нових свердловин. Переважна більшість з них - за допомогою сторонніх підрядників, - зазначив Сергій Корецький. - Також заплановані близько 120 капітальних ремонтів свердловин - близько 34 за допомогою сторонніх підрядників; і 52 операції гідророзриву пласта - близько 30 з зовнішньою підтримкою".

Зазначається, що компанія зосередиться на оновленні обладнання та підвищення енергоефективності: модернізації компресорних станцій, встановленні ДКС і блочно-модульного устаткуванні для підготовки та заміру вуглеводнів.

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"Готуємося до проведення 3D-сейсмічних досліджень на близько 1250 квадратних кілометрів площ. В планах також промислово-геофізичні дослідження, проєктно-вишукувальні роботи, - повідомив директор ПАТ "Укрнафта". - Великий акцент у 2025 році буде на дослідження трубопроводів: щоб запобігати поривам та аварійним ситуаціям, потрібно буде перевірити близько 2,5 тис кілометрів".

Також компанія проводить ремонт та модернізацію АЗК найбільшої монобрендової мережі України. Близько 100 існуючих АЗК в поточному році будуть частково модернізовані. Зʼявляться магазини та кафе. Модернізація існуючих АЗК та будівництво нових комплексів - ціль на наступні роки.

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ПАТ "Укрнафта" придбало на аукціоні спецдозвіл на нафтогазову площу в Івано-Франківській області строком на 20 років.