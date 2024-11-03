Google погодився прибрати фото військових обʼєктів тільки після публічного розголосу – ЦПД

Після оновлення карт Google зʼявились численні знімки української оборонної інфраструктури, однак компанія погодилась розвʼязати питання зі знімками тільки після публічного розголосу.

Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.

"Ми звертаємось до них, аби швидко це виправити, але ж в них вихідні. Не до цього. Росіяни вже активно розганяють ці знімки", – повідомив Коваленко.

Після цього, за словами Коваленка, представники Google заявили, що вже працюють над виправленням ситуації із знімками розміщення військових систем України.

Реклама:

Нагадаємо:

Російські окупанти намагаються вивезти з тимчасово окупованої Луганщини понад 300 тонн врожаю соняшника.

Реклама: