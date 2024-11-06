Українці протягом жовтня купили рекордну кількість валюти за 12 років

Обсяги купівлі населенням України валюти в жовтні 2024 року перевищили обсяги її продажу на 1,39 млрд дол порівняно з 1,09 млрд дол у вересні та 0,78 млрд дол у серпні, що є рекордним показником із листопада 2012 року.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Зазначається, що такий результат зумовлений переважно збільшенням купівлі готівкової валюти на 319 млн дол порівняно з вереснем - до 2 млрд 585,4 млн дол, тоді як її продаж зріс лише на 42,2 млн - до 1 млрд 312,6 млн дол.

Купівля безготівкової валюти в жовтні збільшилася порівняно з вереснем на 26,3 млн дол - до 420,2 млн дол, тоді як продаж - на 5,6 млн дол, до 299,3 млн дол.

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Загалом за 10 місяців цього року чиста купівля валюти населенням досягла 9,63 млрд дол порівняно з 3,14 млрд дол за аналогічний період 2023 року, зокрема готівкової валюти - 8,67 млрд дол проти 2,18 млрд дол.

На ринку юросіб купівля клієнтами банків валюти в жовтні зросла до 6,77 млрд дол із 6,13 млрд дол у вересні, що є найбільшим показником із грудня 2023 року. Водночас збільшення продажу було більш значним - до 5,38 млрд дол з 4,59 млрд дол у вересні.

Стосовно обсягу операцій між банками, то він зростав другий місяць поспіль і досяг 6,21 млрд дол порівняно з 5,79 млрд дол у вересні. Це найвищий показник за час повномасштабного вторгнення Росії, тоді як до нього в лютому 2022 року він становив 12,1 млрд дол.

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Нагадаємо:

Міжнародні резерви України на 1 листопада 2024 року становили $36,58 млрд. За попередніми даними, у жовтні вони зменшилися на 6% або на $2,32 млрд.