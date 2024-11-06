Зеленський підписав закон про розширення повноважень НБУ

Президент Володимир Зеленський підписав закон щодо удосконалення функцій Національного банку з державного регулювання ринків фінансових послуг.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

"Підписано законопроєкт №11043 щодо удосконалення функцій НБУ з державного регулювання ринків фінансових послуг", - написав Железняк у Телеграм.

Закон розширює повноваження регулятора та спрощує надання платіжних послуг небанківськими установами.

Реклама:

Зокрема, дозволяє фінансовим компаніям, ломбардам і кредитним спілкам надавати платіжні послуги на підставі їхньої основної ліцензії без отримання додаткової. При цьому НБУ отримує право встановлювати вимоги до регулятивного капіталу небанківських провайдерів платіжних послуг.

Закон також посилює відповідальність за порушення у сфері платіжних послуг. Максимальний розмір штрафу для надавачів платіжних послуг, включно з банками, зростає до 5% від суми операцій, проведених із порушеннями, замість нинішніх 170 тис. грн.

Крім того, закон розширює можливості НБУ щодо проведення перевірок. Відтепер регулятор зможе здійснювати їх не лише офлайн, а й в онлайн-режимі з обов'язковим наданням дистанційного доступу до необхідних документів та інформації.

Реклама:

"Закон допоможе боротися з різними фінансовими шахрайствами, у тому числі і з дропами", – пояснював раніше Железняк.

"Дропи" - люди, які за винагороду надають зловмисникам/шахраям доступ до своїх банківських реквізитів: до карток/рахунків, включно з пін-кодами й доступом до інтернет-банкінгу.

Нагадаємо:

З 1 жовтня 2024 року Національний банк України встановлює ліміт у 150 тис. грн на місяць для переказів фізичних осіб "з картки на картку". Таке обмеження діятиме пів року лише на вихідні перекази за всіма рахунками клієнта, відкритими в одному банку, на рахунки інших фізичних осіб.