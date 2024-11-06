Вигідні бізнес-проєкти: в "Укренерго" очікують на бум розподіленої генерації

До кінця 2024 року в Україні очікується від 600 до 800 МВт невеликих об'єктів генерації електроенергії, здатних забезпечити гарантоване енергопостачання бізнесу і громадам, які встигнуть їх встановити. А у 2015 році очікується бум розподіленої генерації.

Про це розповів радник прем'єр-міністра України, член наглядової ради НЕК "Укренерго" Юрій Бойко, передає "Інтерфакс-Україна".

"Є оцінки, що до кінця року в Україні буде введено від 600 до 800 МВт розподіленої генерації. Це не мало і не багато.

Якщо говорити про Україну загалом, то цього точно недостатньо, щоб упевнено дивитися й декларувати гарантії енергопостачання та готовності до будь-яких сценаріїв щодо обстрілів, але локально, для тих, хто встиг встановити, це буде гарантоване енергопостачання за будь-якого сценарію", - сказав Бойко під час брифінгу в Медіа-центрі.

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При цьому він зазначив, що очікує на бум розподіленої генерації наступного року, оскільки це не лише гарантоване енергозабезпечення, а й вигідні бізнес-проєкти, з огляду на ціни на електроенергію на ринку.

"Тому ці проєкти точно підуть, і показники наступного року будуть суттєво вищими", - сказав радник прем'єра.

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НЕК "Укренерго" оголосила про тимчасове припинення платежів за своїми "зеленими" облігаціями сталого розвитку з 9 листопада 2024 року.