єОселя: для молоді суттєво зменшили розмір іпотечного внеску
Програму іпотечного кредитування "єОселя" зробили доступнішою для молоді. Тепер українці віком до 26 років можуть отримати іпотеку із початковим внеском від 10% вартості житла замість 20% як це було раніше.
Про це повідомила пресслужба Міністерства економіки.
За словами першої віцепрем’єр-міністерки — міністерки економіки Юлії Свириденко, до сьогодні частка молоді серед учасників програми була незначною – 9%. Загалом у цій віковій категорії було отримано 1 115 кредитів.
"Ми очікуємо, що частка молодих учасників програми зростатиме, це стимулюватиме молодь залишатися в країні, а розвиток програми посилить позитивний ефект для будівельної та суміжних галузей і в підсумку – для економіки України", – наголосила вона.
У міністерстві нагадали, що оформити доступну іпотеку за програмою єОселя можна через застосунок Дія. Для цього потрібно:
- В застосунку Дія перейти у розділ Сервіси та обрати єОселя.
- Заповнити заяву та обрати уповноважений банк.
- Підписати необхідні документи за допомогою Дія.Підпису.
Загалом за два роки за програмою доступного іпотечного кредитування видано 14 030 кредитів на загальну суму 22,6 млрд грн.
Нагадаємо:
В Україні з 2024 року українці отримали 7 450 кредитів на 12,7 млрд грн на придбання житла за програмою доступних кредитів єОселя. Збільшується частка придбаного житла у забудовника — від початку року майже 1696 кредитів видано на такий тип нерухомості.