єОселя: для молоді суттєво зменшили розмір іпотечного внеску

Програму іпотечного кредитування "єОселя" зробили доступнішою для молоді. Тепер українці віком до 26 років можуть отримати іпотеку із початковим внеском від 10% вартості житла замість 20% як це було раніше.

Про це повідомила пресслужба Міністерства економіки.

За словами першої віцепрем’єр-міністерки — міністерки економіки Юлії Свириденко, до сьогодні частка молоді серед учасників програми була незначною – 9%. Загалом у цій віковій категорії було отримано 1 115 кредитів.

"Ми очікуємо, що частка молодих учасників програми зростатиме, це стимулюватиме молодь залишатися в країні, а розвиток програми посилить позитивний ефект для будівельної та суміжних галузей і в підсумку – для економіки України", – наголосила вона.

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У міністерстві нагадали, що оформити доступну іпотеку за програмою єОселя можна через застосунок Дія. Для цього потрібно:

В застосунку Дія перейти у розділ Сервіси та обрати єОселя. Заповнити заяву та обрати уповноважений банк. Підписати необхідні документи за допомогою Дія.Підпису.

Загалом за два роки за програмою доступного іпотечного кредитування видано 14 030 кредитів на загальну суму 22,6 млрд грн.

Нагадаємо:

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В Україні з 2024 року українці отримали 7 450 кредитів на 12,7 млрд грн на придбання житла за програмою доступних кредитів єОселя. Збільшується частка придбаного житла у забудовника — від початку року майже 1696 кредитів видано на такий тип нерухомості.