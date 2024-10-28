В Україні з 2024 року українці отримали 7 450 кредитів на 12,7 млрд грн на придбання житла за програмою доступних кредитів єОселя. Збільшується частка придбаного житла у забудовника — від початку року майже 1696 кредитів видано на такий тип нерухомості.

Про це повідомляє Міністерство економіки.

Зазначається, що також 529 кредитів видано на придбання житла на етапі будівництва. Інші кредити українці отримали на придбання житла на вторинному ринку.

"Всього за весь час дії програми єОселя 13 775 родин отримали кредити на суму понад 22,2 млрд грн. Також за весь час українці придбали 428 приватних будинків. Умови програми нещодавно змінилися, відтепер програма стає орієнтованою на нове або здане в експлуатацію житло не більше ніж три роки тому", — розповів заступник міністра економіки Андрій Телюпа.

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Наразі військовослужбовці та правоохоронці, медики, педагоги, науковці та члени їхніх сімей можуть отримати кредити за пільговою ставкою у 3%, для учасників бойових дій, ветеранів, ВПО та інших громадян без житла ставка іпотеки становить 7%.

За минулий тиждень українці оформили 196 кредитів на 348 млн грн, серед яких кредити під 3% отримали:

107 військовослужбовців та силовиків

17 педагогів

16 медиків

5 науковців

Кредити під 7% отримали:

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38 українців без власного житла

8 ВПО

5 ветеранів

Найбільше кредитів видано у Київській області — 59, місті Києві — 48, Одеській області — 13, Івано-Франківській та Львівській областях — по 8.

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