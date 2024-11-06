Перший український "єдиноріг" став резидентом "Дії"

Перший український "єдиноріг" Grammarly став резидентом "Дії".

Про це повідомило Міністерство цифрової трансформації України.

"У "Дія.Сity" Grammarly користуватиметься найвигіднішими податковими умовами та прозорою правовою системою для розвитку та стабільної роботи в Україні.

А також резидентство в просторі додасть гнучкості в працевлаштуванні людей завдяки GIG-контрактам чи на умовах трудового договору", - йдеться в повідомленні міністерства.

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Зазначається, що український єдиноріг Grammarly входить до списку найвпливовіших компаній за версією TIME і рейтингу Cloud 100 від Forbes, що відзначає провідні компанії світу у сфері хмарних технологій.

Американське бізнес-видання Fast Company уже втретє вносить Grammarly до списку найбільш інноваційних ШІ-компаній світу.

Нагадаємо:

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У вересні компанія Rentberry, що заснована українцями, залучила 90 млн дол фінансування і її оцінка зросла до 1 млрд дол. Таким чином, Rentberry став сьомим "єдинорогом" з українським корінням після Creatio, GitLab, People.ai, Grammarly, Unstoppable Domains та airSlate.