Шмигаль розповів, хто з ВПО зможе отримати субсидії на оренду житла
Вівторок, 5 листопада 2024, 14:54 -
Для родин переселенців із середини січня запрацює програма субсидій на житло, які витрачають 30% сукупних доходів на оренду.
Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
"Для переселенців із середини січня наступного року запускаємо програму субсидій на орендоване житло", – зазначив прем'єр.
Ця опція буде доступною для родин, які витрачають на оренду понад 30% своїх сукупних доходів.
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Нагадаємо:
Кабінет Міністрів України затвердив експериментальний проєкт, за яким тимчасово переміщені особи в дев'яти областях України зможуть отримувати субсидію на оренду житла.
Мова йде про оренду житла в населених пунктах Чернігівської, Сумської, Харківської, Запорізької, Миколаївської, Дніпропетровської, Луганської, Донецької, Херсонської областей.
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