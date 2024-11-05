Шмигаль розповів, хто з ВПО зможе отримати субсидії на оренду житла

Для родин переселенців із середини січня запрацює програма субсидій на житло, які витрачають 30% сукупних доходів на оренду.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Для переселенців із середини січня наступного року запускаємо програму субсидій на орендоване житло", – зазначив прем'єр.

Ця опція буде доступною для родин, які витрачають на оренду понад 30% своїх сукупних доходів.

Реклама:

Нагадаємо:

Кабінет Міністрів України затвердив експериментальний проєкт, за яким тимчасово переміщені особи в дев'яти областях України зможуть отримувати субсидію на оренду житла.

Мова йде про оренду житла в населених пунктах Чернігівської, Сумської, Харківської, Запорізької, Миколаївської, Дніпропетровської, Луганської, Донецької, Херсонської областей.

Реклама: