В Україні видобуток газу зріс до максимуму з початку великої війни – ЗМІ

В Україні обсяги валового видобутку природного газу у жовтні зросли на 2,3% у порівнянні з минулим роком – до 1,663 млрд кубометрів. Це найвище місячне значення видобутку з січня 2022 року, до повномасштабного вторгнення РФ.

Про це пише профільне видання ExPro.

Зазначається, що середньодобовий валовий видобуток природного газу у жовтні склав 53,6 млн кубометрів, на 1,3% більше, ніж у вересні. Також це найвище середньодобове значення видобутку з лютого 2022 року.

Загалом за десять місяців 2024 року Україна видобула майже 15,85 млрд кубометрів природного газу, що на 2% більше, ніж у 2023 році та на 2,7% більше, ніж у 2022-му.

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"Укргазвидобування" збільшило видобуток природного газу на 1,6% – до 1,24 млрд кубометрів у жовтні 2024 року. Компанія видобула 12,1 млрд кубометрів газу за десять місяців 2024 року, що на 5,4% більше, ніж торік.

"Укрнафта" збільшила видобуток газу на 4,6% – до 96,4 млн кубометрів у вересні. Із початку року підприємство видобуло 967 млн кубометрів, що на 7% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Приватні компанії збільшили обсяги видобутку газу на 4,4% у порівняні з минулим роком – до 324 млн кубометрів. Загалом, приватні компанії видобули 2,75 млрд кубометрів природного газу за 10 місяців цього року, на 12% менше, ніж у 2023 році.

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За прогнозами ExPro, обсяги валового видобутку природного газу в Україні за підсумками 2024 року можуть зрости на 2,2% або 420 млн кубометрів – до 19,1 млрд кубометрів.

Нагадаємо:

Компанії групи "Нафтогаз" за три квартали 2024 року видобули понад 11 млрд куб. м газу, що більше, ніж за аналогічний період 2023 року.