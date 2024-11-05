В Україні покращився інвестиційний клімат: індекс ЄБА зріс

Індекс інвестиційної привабливості України зріс до 2,49 бала у 2024 році (з 5 можливих) з 2,44 бала у 2023 році.

Про це повідомляється з даних дослідження Європейської Бізнес Асоціації (ЄБА) у партнерстві з NEQSOL Holding..

З 84% минулого року до поточних 79% знизилася кількість керівників бізнесу, які вважають інвестиційний клімат в Україні несприятливим.

Серед них вкрай несприятливим вважають 20%. У ЄБА зазначають, що частка таких респондентів послідовно зменшується з 2022 року – з 53 до поточних 20%. Нейтрально поточний інвестклімат оцінюють 12% топменеджерів (7% минулого року), а 9% вважають його сприятливим.

Реклама:

Загальна оцінка у 2023-2024 роках співставна з оцінками інвестклімату в "ковідному" 2020 році.

Оцінка динаміки інвестклімату залишається постійною проти 2023 року. Майже половина респондентів, а саме 49% вважають, що інвестиційний клімат погіршився, 39% не бачать суттєвих змін та 12% вважають, що інвестклімат покращився.

З торішніх 57% до поточних 70% зросла кількість компаній, які мають плани продовжувати інвестиції попри війну. Водночас лише 17% вважають, що новим інвесторам буде вигідно вкладатись в Україну (32% у 2023 році, 17% – у другій половині 2022 року).

Реклама:

Зазначається, що у наступні пів року 49% СЕО очікують подальшого погіршення інвестиційного клімату в Україні, 33% не очікують змін, а 18% сподіваються на покращення.

Російська воєнна агресія продовжує очолювати перелік факторів негативного впливу на інвестиційний клімат, далі йде корупція та слабка судова система, тіньова економіка, атаки на українську енергосистему. На думку 81% опитаних компаній, на інвестиційну привабливість України негативно впливає обмеження валютних операцій.

Серед факторів позитивного впливу бізнес-лідери відзначають надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС, скасування мит та квот на український експорт, "транспортний безвіз" з ЄС, диджиталізацію державних послуг та приєднання до об'єднаної енергосистеми ЄС.

Нагадаємо:

Компанії-члени Європейської бізнес асоціації (ЄБА) сподіваються, що замість законопроєкту №11416-д про підвищення податків для бізнесу уряду вдасться сформулювати норми, що допоможуть наповнити держбюджет іншим чином.