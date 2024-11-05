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Чотири держструктури повідомили про кількість співробітників з інвалідністю, КРАІЛ відмовився

Вівторок, 5 листопада 2024, 16:48 - Віктор Волокіта

Голова податкового комітету ВР Данило Гетманцев розповів, скільки співробітників у чотирьох державних органах оформили статус особи з інвалідністю після 24 лютого 2022 року. 

Про це він повідомив у своєму Telegram, посилаючись на відповіді на його запит до держорганів.

Зокрема, йому відповіли чотири держструктури про кількість співробітників з інвалідністю:

  • НКЦПФР – 3 особи, з яких 2 жінки;
  • БЕБ – 2 особи;
  • Держфінмон – таких осіб не зареєстровано;
  • ДМСУ – 264 чоловіки та 72 жінки.

За його інформацією, Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) відмовила у наданні даних, посилаючись на Закон України "Про захист персональних даних"

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Нагадаємо:

Служба безпеки України у співпраці з іншими правоохоронними органами у 2024 році викрила масштабні корупційні схеми в медико-соціальних експертних комісіях, внаслідок чого скасовано 4106 фіктивних висновків про інвалідність.

Голова податкового комітету ВР Данило Гетманцев розповів, що із керівництва Державної податкової служби пішли 16 осіб з інвалідністю після перевірки.

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