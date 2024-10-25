У податковій виявили посадовців з фіктивною інвалідністю, всі "чесно" звільнилися – Гетманцев

Голова податкового комітету ВР Данило Гетманцев розповів, що із керівництва Державної податкової служби пішли 16 осіб з інвалідністю після перевірки.

Про це він повідомив у своєму Telegram.

"Подейкують, що ДПС за два дні підняла всі матеріали щодо осіб з керівництва, в тому числі регіонального, що оформились інвалідами після 24 лютого 2022 року. Таких чоловіків загалом виявилось 17. Одна особа з інвалідністю отримала її внаслідок поранення на фронті", – розповів Гетманцев.

Решта 16 чоловіків "прийняли вольове та чесне рішення залишити службу", написав депутат.

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Він додав, що розраховує на аналогічну інформацію від інших органів з відання податкового комітету: Державної митної служби, Бюро економічної безпеки, Держфінмоніторингу, а також Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей і Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Нагадаємо:

Служба безпеки України у співпраці з іншими правоохоронними органами у 2024 році викрила масштабні корупційні схеми в медико-соціальних експертних комісіях, внаслідок чого скасовано 4106 фіктивних висновків про інвалідність.

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