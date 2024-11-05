Колектори Тігіпка заробили найбільше грошей за 2023 рік – дослідження

У 2023 році колекторські компанії в Україні згенерували 737 млн грн виручки, з яких понад 160 мільйонів - дві компанії Сергія Тігіпка.

Про це йдеться в аналітиці R&D центру YouControl.

Згідно з аналізом Реєстру колекторських компаній, що нині налічує 79 юросіб, найбільший приріст виторгу — у 190 разів — показало ТОВ "Саніго". З 9,6 тисячі грн у 2021 році до 1,8 млн грн у 2023-му.

Також значне зростання фінансових результатів показало ТОВ "Целтис", виручка якого зросла майже в 152 рази.

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Найвищий показник виторгу за підсумками 2023-го показало ТОВ "Фінансова компанія "Європейська агенція з повернення боргів". Її учасником є ТОВ "Європейська агенція з повернення боргів". Бенефіціаром обох фірм виступає екснардеп Сергій Тігіпко, який є ключовою особою ФПГ "ТАС". Сумарно ці 2 колекторські компанії у 2023 році заробили трохи більш як 160 млн грн.

Друге місце за розміром виторгу за 2023 рік у ТОВ "Кредитекспрес Ел.Ел.Сі." з показником у 71,5 млн грн.

Creditexpress є частиною міжнародного холдингу SVEA. До його складу в Україні також входять ТОВ Свеа Фінанс" та ТОВ "Дебтфорт Україна". Остання також включена до Реєстру. Сума виторг обох компаній з холдингу SVEA, які є діючими учасниками колекторського ринку України, становила 100,6 млн грн.

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Замикає трійку лідерів серед колекторських компаній за розміром виручки у 2023 році компанія ТОВ "Ланетавто", що згенерувала 48,5 млн грн.

Нагадаємо:

18 жовтня Getin Holding та група "ТАС" Сергія Тігіпка підписали угоду про продаж 100% акцій "Ідея Банку Україна".