В Україні викрили схему масового імпорту авто, які завозили під виглядом гумдопомоги для ЗСУ
СБУ, Держприкордонслужба та Бюро економічної безпеки викрили групу осіб у Львові та області, які у змові з керівниками різних благодійних організацій налагодили протиправну схему імпорту автомобілів та ухилилися від сплати понад 15 млн грн митних платежів та податків.
Про це повідомляють пресслужби БЕБ та ДПСУ.
Як йдеться в повідомленнях, фігуранти завозили до України автомобілі під виглядом гуманітарної допомоги для ЗСУ. З початку 2024 року таким чином в Україну потрапило понад 500 автомобілів.
Надалі частина автомобілів продавалася за готівку на платформах онлайн-оголошень, у Telegram-каналах, соцмережах Instagram та Facebook, частину авто розбирали на запчастини для продажу.
Під час досудового розслідування детективи БЕБ провели три контрольні закупівлі автомобілів.
Правоохоронці провели понад 50 обшуків за адресами проживання фігурантів та вилучили 30 автомобілів, документи, готівку та комп'ютерну техніку.
Нагадаємо:
Детективи Головного підрозділу детективів БЕБ вилучили сигаретну лінію на одній з відомих тютюнових фабрик у Києві, яка налагодила виробництво необлікованої продукції.