В Україні викрили схему масового імпорту авто, які завозили під виглядом гумдопомоги для ЗСУ

СБУ, Держприкордонслужба та Бюро економічної безпеки викрили групу осіб у Львові та області, які у змові з керівниками різних благодійних організацій налагодили протиправну схему імпорту автомобілів та ухилилися від сплати понад 15 млн грн митних платежів та податків.

Про це повідомляють пресслужби БЕБ та ДПСУ.

Як йдеться в повідомленнях, фігуранти завозили до України автомобілі під виглядом гуманітарної допомоги для ЗСУ. З початку 2024 року таким чином в Україну потрапило понад 500 автомобілів.

Надалі частина автомобілів продавалася за готівку на платформах онлайн-оголошень, у Telegram-каналах, соцмережах Instagram та Facebook, частину авто розбирали на запчастини для продажу.

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Під час досудового розслідування детективи БЕБ провели три контрольні закупівлі автомобілів.

Правоохоронці провели понад 50 обшуків за адресами проживання фігурантів та вилучили 30 автомобілів, документи, готівку та комп'ютерну техніку.

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Детективи Головного підрозділу детективів БЕБ вилучили сигаретну лінію на одній з відомих тютюнових фабрик у Києві, яка налагодила виробництво необлікованої продукції.