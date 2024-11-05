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Німеччина отримала першу компенсацію за газ, який Газпром не доставив

Вівторок, 5 листопада 2024, 15:05 - Олексій Артемчук

Енергетична компанія Uniper перерахувала до бюджету Німеччини 530 млн євро у межах спору з російським Газпромом про відшкодування збитків за недоотриманий газ. 

Про це повідомляє Uniper.

У межах заходів щодо стабілізації з боку влади Німеччини Uniper зобов'язалася передати уряду будь-які компенсаційні виплати, які вона отримає за скорочення постачання газу, після вирахування судових витрат і податків.

Наприкінці минулого року Uniper вже зафіксувала резерв у розмірі близько 2,2 млрд євро на очікувані платіжні зобов'язання перед ФРН у зв'язку з допомогою, наданою у 2022 році.

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"Компанія переглянула розмір резерву 30 вересня 2024 року і на цій основі оцінила його трохи менш як 2,5 млрд євро. Вона розрахує точну суму платіжного зобов'язання на основі своїх фінансових показників за 2024 рік", – сказано у звіті.

Очікується, що кошти, швидше за все, будуть переказані уряду Німеччини на початку 2025 року.

Нагадаємо:

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Щонайменше 19 компаній з 11 європейських країн подали позови проти "Газпрому" через порушення газових контрактів, а їх загальна сума досягла 18,6 мільярда євро, або 20,6 мільярда доларів.

Газпром Німеччина газ Росія
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