Bihus.Info: У Херсоні будують школи пов’язані з владою підрядники, попри протести місцевих

Фото: Bihus.Info

У Херсоні продовжують будувати дві підземні школи попри протести місцевих мешканців та російські обстріли. А підрядники, які займаються цими будівництвами, мають зв’язок з представниками влади.

Про це йдеться в розслідуванні журналістів Bihus.Info.

Як зазначається в матеріалі, на початку жовтня, ще на етапі риття котловану для однієї з майбутніх шкіл, поруч прилетів російський КАБ. Авіаударом зруйнувало школу біля майбутнього підземного укриття. Через загрозу повторних обстрілів місцеві виступили проти цих проектів та почали виходити на протести.

Однак, у Херсонській міській військовій адміністрації переконані, що обстріли не пов’язані з будівництвом, тож не планують зупиняти реалізацію проектів і усіляко її захищають.

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Тендер на 95 мільйонів гривень віддали компанії "Алсвіт Плюс". З 2022 року її перереєстрували на Олександра Солов’яна. Після цього фірма одразу ж почала отримувати відчутні державні замовлення в Полтаві.

Навесні 2024 року, перед тим як компанія почала отримувати замовлення в Херсоні, у фірми змінився директор – ним став Олександр Потележко з Харкова.

Журналісти Bihus.Info знайшли в судовому реєстрі ухвалу за 2016 рік, в якій йдеться, що на той момент військовослужбовець Потележко перебував у нетверезому стані під час несення служби. Судячи з ухвали, матеріали щодо нього в суд скерував військовий прокурор Луганського гарнізону. Військовим прокурором цього гарнізону в той же час був Роман Мрочко – нинішній очільник Херсонської міської військової адміністрації.

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Інша компанія, "Будпостач СТСВ", отримала замовлення на підземну школу за 90 мільйонів гривень. Окрім цього, фірма ремонтує чимало найпростіших укриттів у Херсоні.

Журналісти Bihus.Info намагалися поспілкуватися з підрядниками за адресою їхньої реєстрації у Херсоні. Але на місці офіс виявився зачиненим, а сусід повідомив, що за півгодини до нашого приїзду будівельники зняли табличку з дверей і втекли з приміщення.

Належить "Будпостач СТСВ" кільком людям, серед яких Олександр Новохацький та Олександр Загоскін. Вони разом навчалися в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти та газу. Там же працював і науковець та експерт з енергетики Олександр Сусак, який нині як ФОП також тепер отримує підряди на ремонти укриттів у Херсоні і є партнером Загоскіна по іншій компанії.

Нинішній заступник голови міської військової адміністрації Сергій Орєхов також навчався в цьому ж університеті тоді ж, коли Сусак тут активно займався науковою діяльністю. Їхні спеціалізації теж подібні – Орєхов навчався на спеціальності "Газонафтопроводи і газонафтосховища", Сусак же тоді дописував свій лабораторний практикум "Трубопровідний транспорт газу".

Олександр Сусак відмовився відповідати на питання журналістів, а Сергій Орєхов нібито не зміг взагалі згадати таку людину.

Нагадаємо:

Після внутрішнього розслідування звільнили Василя Шомонку і він більше не наглядатиме за військовими будівництвами в Міністерстві оборони України. Таким чином Міноборони відреагувало на розслідування Bihus.Info.