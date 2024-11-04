Україна підписала угоди зі Світовим банком на суму майже 600 мільйонів доларів
Понеділок, 4 листопада 2024, 17:47 -
Україна підписала угоди зі Світовим банком на суму майже 600 млн доларів у межах нової програми.
Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.
Відповідні угоди з Банком підписали Мінфін та Мінекономіки, каже Шмигаль.
Ідеться про новий проєкт, що спрямований на підтримку малого і середнього бізнесу, зелений перехід, покращення бізнес-середовища, цифровізації та сприяння виходу на нові ринки.
Реклама:
Проєкт розрахований до 2027 року, а загальна запланована сума програми - понад 1 мільярд доларів.
"Це істотно посилить українську економіку та зміцнить український малий і середній бізнес для протидії сучасним викликам", - зазначив він.
Нагадаємо:
Реклама:
Світовий банк надасть 300 млн доларів на проведення термомодернізації в українських містах.
Реклама: