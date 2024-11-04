Україна підписала угоди зі Світовим банком на суму майже 600 мільйонів доларів

Україна підписала угоди зі Світовим банком на суму майже 600 млн доларів у межах нової програми.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Відповідні угоди з Банком підписали Мінфін та Мінекономіки, каже Шмигаль.

Ідеться про новий проєкт, що спрямований на підтримку малого і середнього бізнесу, зелений перехід, покращення бізнес-середовища, цифровізації та сприяння виходу на нові ринки.

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Проєкт розрахований до 2027 року, а загальна запланована сума програми - понад 1 мільярд доларів.

"Це істотно посилить українську економіку та зміцнить український малий і середній бізнес для протидії сучасним викликам", - зазначив він.

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