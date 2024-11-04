WOG про брак кадрів: жінки не готові закривати певні позиції

Мережа АЗС WOG відчуває потребу у чоловіках для певних професій - водіїв, працівників нафтобаз та будівельників, і жінки не готові закривати певні ролі.

Про це розповів у інтерв'ю Forbes Ukraine гендиректор WOG Андрій Пивоварський.

На запитання того, яка є "мапа ризиків" у WOG, він відповів, що перший ризик - це люди.

"У нас є потреба в чоловіках: у водіях, у працівниках нафтобаз. Велика біда з будівельниками. Мобілізація має величезний вплив. Жінки не готові закривати певні ролі навіть за суттєвої мотивації та вищої оплати", - розповів він.

Реклама:

Другою проблемою Пивоварський назвав скорочення ринку на тлі закону про мобілізацію від 18 травня 2024 року.

"Закон про мобілізацію призвів до того, що люди менше їздять. І не лише фізособи, а й корпоративний сектор. Ми бачимо, що у сервісного бізнесу є велика проблема з водіями та персоналом. Відповідно проливи падають, видатки зростають. Маржинальність теж падає", - пояснив він.

До того ж ще треба закладати механізми економії, бо коли зменшується маржинальність, а видатки збільшуються, можна потрапити у "дуже неприємну спіраль", каже Пивоварський.

Реклама:

"Як економити? Цифровізація, цифровізація і ще раз цифровізація", - підсумував гендиректор WOG.

Нагадаємо:

Брак робочої сили внаслідок мобілізації або виїзду за кордон співробітників у вересні посів перше місце серед перешкод для ведення бізнесу.